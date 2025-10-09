Σοβαρό ατύχημα με τρακτέρ και τραυματισμός αγρότη στο πρόσωπο ΦΩΤΟ

Το περιστατικό έγινε σε χωράφι στα Κοτέικα Λεχαινών, του δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης

09 Οκτ. 2025 19:16
Pelop News

Αγρότης τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο σε ατύχημα με τρακτέρ σε χωράφι στα Κοτέικα Λεχαινών, του δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης.

Η Περιφέρεια στήνει ενιαίο μέτωπο στη μάχη κατά της ευλογιάς – Αναλυτικά στοιχεία για το πλήγμα στη Δυτική Ελλάδα

Το ατύχημα συνέβη το μεσημέρι σήμερα (9/10/2025) και στο σημείο κινητοποιήθηκε άμεσα δύναμη της Π.Υ. Λεχαινών.

Ο αγρότης δεν εντοπίστηκε καταπλακωμένος από το τρακτέρ αλλά σε απόσταση από αυτό και ερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Πιθανότατα το τρακτέρ να κόλλησε και να βούλιαξε σε μαλακά χώματα με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί από τη θέση του ο αγρότης, που το χειριζόταν.

