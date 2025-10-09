Σοβαρό ατύχημα με τρακτέρ και τραυματισμός αγρότη στο πρόσωπο ΦΩΤΟ

Αγρότης τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο σε ατύχημα με τρακτέρ σε χωράφι στα Κοτέικα Λεχαινών, του δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης.

Το ατύχημα συνέβη το μεσημέρι σήμερα (9/10/2025) και στο σημείο κινητοποιήθηκε άμεσα δύναμη της Π.Υ. Λεχαινών.

Ο αγρότης δεν εντοπίστηκε καταπλακωμένος από το τρακτέρ αλλά σε απόσταση από αυτό και ερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Πιθανότατα το τρακτέρ να κόλλησε και να βούλιαξε σε μαλακά χώματα με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί από τη θέση του ο αγρότης, που το χειριζόταν.

