Σοβαρό επεισόδιο σε σχολείο στην Κυψέλη: Μαχαίρωμα μεταξύ μαθητριών, μία 14χρονη τραυματίας

Επίθεση με μαχαίρι καταγράφηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/12/2025) μέσα σε Γυμνάσιο της Κυψέλης, όταν καυγάς μεταξύ μαθητριών εξελίχθηκε σε σοβαρό περιστατικό βίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας 14χρονης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το επεισόδιο σημειώθηκε εντός του σχολικού χώρου, όταν οι δύο μαθήτριες ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση. Κατά τη διάρκεια του καυγά, η μία φέρεται να χρησιμοποίησε αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντας τη συμμαθήτριά της στο χέρι.

Η τραυματισμένη μαθήτρια μεταφέρθηκε αρχικά στο γραφείο των καθηγητών, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Στο σχολείο έσπευσαν αστυνομικοί της ΕΛΑΣ, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η 14χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», φέροντας ελαφρά τραύματα στο χέρι, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της μαθήτριας που φέρεται να προκάλεσε τον τραυματισμό, ενώ στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής αναμένεται να καταθέσουν καθηγητές του σχολείου, προκειμένου να διευκρινιστούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

