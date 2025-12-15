Σοβαρό επεισόδιο σε σχολείο στην Κυψέλη: Μαχαίρωμα μεταξύ μαθητριών, μία 14χρονη τραυματίας

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου σε σχολείο της Κυψέλης, όταν διαπληκτισμός μεταξύ μαθητριών κατέληξε σε τραυματισμό 14χρονης. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι αρχές.

Σοβαρό επεισόδιο σε σχολείο στην Κυψέλη: Μαχαίρωμα μεταξύ μαθητριών, μία 14χρονη τραυματίας
15 Δεκ. 2025 13:45
Pelop News

Επίθεση με μαχαίρι καταγράφηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/12/2025) μέσα σε Γυμνάσιο της Κυψέλης, όταν καυγάς μεταξύ μαθητριών εξελίχθηκε σε σοβαρό περιστατικό βίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας 14χρονης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το επεισόδιο σημειώθηκε εντός του σχολικού χώρου, όταν οι δύο μαθήτριες ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση. Κατά τη διάρκεια του καυγά, η μία φέρεται να χρησιμοποίησε αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντας τη συμμαθήτριά της στο χέρι.

Η τραυματισμένη μαθήτρια μεταφέρθηκε αρχικά στο γραφείο των καθηγητών, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Στο σχολείο έσπευσαν αστυνομικοί της ΕΛΑΣ, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η 14χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», φέροντας ελαφρά τραύματα στο χέρι, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της μαθήτριας που φέρεται να προκάλεσε τον τραυματισμό, ενώ στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής αναμένεται να καταθέσουν καθηγητές του σχολείου, προκειμένου να διευκρινιστούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:14 Από τη Ράχη Αχαΐας ο ιδιοκτήτης του σκάφους με την κοκαΐνη – Πως συνελήφθη
17:07 Δήμος Πατρέων: Στηρίζουμε τον αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών για τη ζωή και την επιβίωσή τους
17:03 Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο τενόρος Νίκος Παπακώστας – Θλίψη στον μουσικό κόσμο
16:56 Φοινικούντα: Τετράωρη απολογία του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – «Είμαι αθώος»
16:46 Αγγελική Σιακκή: Με τα «παράσημά» της στην Αθήνα – Αναλαμβάνει προϊστάμενη Κτηματολογικού Γραφείου της Αθήνας
16:42 Με επιτυχία ο αγώνας σε ανώμαλο δρόμο στο Ελος της Αγυιάς
16:38 Κλειστός ο Δήμος Καλαβρύτων την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
16:25 Πέθανε ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ σε ηλικία 73 ετών
16:22 Αζερμπαϊτζάν: Αμνηστία σε περίπου 20.000 κρατούμενους σχεδιάζει ο πρόεδρος Αλίεφ
16:04 Ουκρανία – Δημοσκόπηση: Το 75% των Ουκρανών απορρίπτουν πλήρη παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία
15:55 Δένδιας: Εκπτωτικό καλάθι για οικογένειες στρατιωτικών
15:48 «Τρένο» οι γυναίκες της Παναχαϊκής, νίκησαν και στη Κυπαρισσία
15:45 Τσιάρας για αγρότες: «Ικανοποιήσαμε πολλά αιτήματα, υπάρχουν περιθώρια για παρεμβάσεις»
15:36 Ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων: Δύο ώρες κράτησε η συνάντηση Ζελένσκι με τους Γουίτκοφ – Κούσνερ στο Βερολίνο
15:30 “FAMILY SECRETS” για 2η φορά στην Πάτρα, στο θέατρο ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ+
15:25 Χαλικιδική: Άλλοι 26 αστυνομικοί και 54 ιδιώτες στη δικογραφία για «φακελάκια» για σβήσιμο κλήσεων
15:16 Σύσσωμη η ΔΕΕΠ Αχαΐας στη σύνοδο των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜ.Τ.Ο της ΝΔ
15:08 Πάτρα: Έκκληση του Δήμου προς τους παρόχους να μην κάνουν εργασίες τις ημέρες των γιορτών
15:00 Πάτρα: «Εφυγε» ένας οραματιστής – Αύριο η κηδεία του Παναγιώτη Ζέρβα
15:00 Επίθεση μέρα-μεσημέρι στο παζάρι της Κομοτηνής: Γυναίκα τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
χασχαχασ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ