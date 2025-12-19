Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων στη Ρόδο: Ομάδα μαθητών επιτέθηκε σε 12χρονο

Σοβαρό επεισόδιο βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου στην περιοχή της Κρεμαστής στη Ρόδο, όταν ομάδα πέντε ανήλικων μαθητών, ηλικίας 12 και 13 ετών, επιτέθηκε σε έναν 12χρονο.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε μέσα από δημοσίευμα της εφημερίδας «Δημοκρατική». Σύμφωνα με στοιχεία της Αστυνομίας, μετά το σχόλασμα και ενώ ο ανήλικος αποχωρούσε από το σχολείο, τα πέντε παιδιά τον ακολούθησαν και άρχισαν να τον παρενοχλούν φραστικά, εξαπολύοντας ύβρεις και απειλές.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, ένας από τους ανήλικους φέρεται να κρατούσε σουγιά, με τον οποίο απείλησε τον 12χρονο, ενώ δύο ακόμη παιδιά του εκτόξευσαν μία γλάστρα και ένα ξύλο. Από την επίθεση δεν προκλήθηκε τραυματισμός.

Την ίδια ημέρα, ο 12χρονος, συνοδευόμενος από τη μητέρα του, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού, όπου κατήγγειλαν το περιστατικό. Σχηματίστηκε δικογραφία που, σύμφωνα με την ΕΡΤ, περιλαμβάνει συνολικά δέκα άτομα και αφορά αδικήματα όπως απόπειρα σωματικής βλάβης, απειλή, εξύβριση, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και συναυτουργία.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι γονείς των ανήλικων εμπλεκομένων, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Με εντολή εισαγγελέα, όλοι οι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

