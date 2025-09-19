Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων στην Πάτρα: 16χρονος στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα

Νέο ανησυχητικό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις νεαροί ανήλικοι συνεπλάκησαν με έναν 16χρονο, τον οποίο χτύπησαν με γροθιές και κλωτσιές. Το αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν ο ανήλικος να υποστεί σοβαρά τραύματα, καθώς του έσπασαν το σαγόνι και τη μύτη.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Πάτρας, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» στην Αθήνα, όπου και νοσηλεύεται. Οι γιατροί έχουν προγραμματίσει χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση των τραυμάτων του.

Οι γονείς των ανηλίκων που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση αναζητούνται από τις αρχές, ενώ οι ίδιοι οι νεαροί ισχυρίστηκαν ότι αντέδρασαν επειδή, όπως υποστήριξαν, το θύμα τους έβρισε.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επεισοδίων βίας μεταξύ ανηλίκων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα.

