Σοβαρό τροχαίο με «ντελιβεράδες» στην Πάτρα

Δυο διανομείς φαγητού (ντελιβεράδες) τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην Πάτρα, την Κυριακή 16/11/2025, στη συμβολή των οδών οδών Ναυαρίνου και Κορυτσάς.

Τα δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με αποτέλεσμα σύμφωνα με πληροφορίες,οι οδηγοί να εκτιναχθούν στο οδόστρωμα και να τραυματιστούν.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους τραυματίες και τους μετέφερε στο Νοσοκομείο. Η Τροχαία Πατρών έχει αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος

