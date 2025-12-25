Σοβαρό τροχαίο στην Πατρών–Πύργου: Πέντε τραυματίες στη διασταύρωση Λάππα

Νέο σοβαρό τροχαίο προστίθεται στη μαύρη λίστα της εθνικής οδού Πατρών–Πύργου, με πέντε τραυματίες και μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών το βράδυ των Χριστουγέννων, στο ύψος της διασταύρωσης Λάππα.

Σοβαρό τροχαίο στην Πατρών–Πύργου: Πέντε τραυματίες στη διασταύρωση Λάππα
25 Δεκ. 2025 21:27
Pelop News

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της 25ης Δεκεμβρίου στην εθνική οδό Πατρών–Πύργου, στο ύψος της διασταύρωσης Λάππα, προκαλώντας έντονη ανησυχία και μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν πέντε άτομα, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστική Υπηρεσία, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ καθώς και η Ελληνική Αστυνομία.

Η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε προσωρινά, προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια στους τραυματίες και να απομακρυνθούν τα οχήματα, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Η εθνική οδός Πατρών–Πύργου παραμένει για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική επικινδυνότητά της και τις έντονες ανησυχίες των οδηγών της Δυτικής Ελλάδας για την οδική ασφάλεια, ακόμη και σε ημέρες που θα έπρεπε να κυριαρχεί η ηρεμία.

Πηγή: patrisnews.com

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:00 Σουηδία: Αστυνομικοί σκότωσαν ένοπλο άνδρα σε επέμβαση – Νεκρή γυναίκα μέσα σε σπίτι στο Μπόντεν
22:40 White Christmas: Το τραγούδι που έγινε παγκόσμιος μύθος και γεννήθηκε από μια προσωπική απώλεια
22:20 Θλίψη στη Βραζιλία: Έφυγε στα 18 της η πρωταθλήτρια ρυθμικής γυμναστικής Ιζαμπέλ Μαρσινάκ
22:00 Λιχτενστάιν: Τέσσερις νεκροί από την ίδια οικογένεια σε υπόθεση που ερευνά η αστυνομία
21:48 Χριστουγεννιάτικη ευχή από τον Τζο Μπάιντεν: Το στιγμιότυπο που «μπέρδεψε» τους χρήστες στα social media
21:38 Άγκυρα: «Δεν κλιμακώνουμε εμείς» – Υποβαθμίζει την τριμερή Ιερουσαλήμ και φορτώνει τις παραβιάσεις στο… ελληνικό αφήγημα
21:36 Αλέξανδρος Τσουβέλας: Αποσύρθηκε ανάρτησή του για τον Χριστό ως «μεγαλύτερο influencer» – Αντιδράσεις και αναφορές στα social media
21:27 Σοβαρό τροχαίο στην Πατρών–Πύργου: Πέντε τραυματίες στη διασταύρωση Λάππα
21:24 Απάτη-μαμούθ στη Θεσσαλονίκη: Προσποιήθηκαν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και άρπαξαν λίρες και κοσμήματα αξίας σχεδόν 500.000 ευρώ
21:12 Στο πλευρό των ασθενών ανήμερα Χριστουγέννων: Ποιμαντική επίσκεψη του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας στο Νοσοκομείο Αιγίου ΦΩΤΟ
21:00 Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πολιτικό όπλο: Πώς η ευρωπαϊκή Ακροδεξιά τα μετατρέπει σε πεδίο «πολιτισμικού πολέμου»
20:48 Ρία Ελληνίδου: «Δεν θέλω να συζητιέται η προσωπική μου ζωή περισσότερο από τη δουλειά μου» ΒΙΝΤΕΟ
20:36 Ο καιρός αύριο Παρασκευή: Βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες πριν τη σταδιακή βελτίωση – Πτώση θερμοκρασίας στα βόρεια
20:35 Σε νέα φάση οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία: Επαφές Ζελένσκι με απεσταλμένους των ΗΠΑ και «παγωμένο μέτωπο» στο τραπέζι
20:24 Χριστούγεννα που άλλαξαν ζωές: Το χτύπημα στην πόρτα και η πράξη αγάπης που κράτησε 45 χρόνια
20:22 Συνελήφθη ανήμερα Χριστουγέννων ο Άρης Μουγκοπέτρος για ενδοοικογενειακή απειλή – Τι αναφέρει η μήνυση, τι απαντά η πλευρά του
20:12 Φοίβος: Η άγνωστη ιστορία πίσω από το «Χριστούγεννα» – Από τη χιονισμένη Νέα Υόρκη στο πιο διαχρονικό ελληνικό εορταστικό τραγούδι
20:00 Μόσχα: Σε κρίσιμη κατάσταση 38χρονος μετά από κοκτέιλ με υγρό άζωτο σε χριστουγεννιάτικο πάρτι – Ρήξη στομάχου από «θεαματικό» πείραμα σεφ ΒΙΝΤΕΟ
19:48 Τραγωδία στο Τορίνο: 47χρονος πέθανε από πνιγμό στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι μπροστά στην οικογένειά του
19:36 Αγρίνιο: Μαχαίρωμα 23χρονου τα ξημερώματα των Χριστουγέννων – Επεισόδιο για «ασήμαντη αφορμή» στο κέντρο της πόλης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ