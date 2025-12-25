Σοβαρό τροχαίο στην Πατρών–Πύργου: Πέντε τραυματίες στη διασταύρωση Λάππα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της 25ης Δεκεμβρίου στην εθνική οδό Πατρών–Πύργου, στο ύψος της διασταύρωσης Λάππα, προκαλώντας έντονη ανησυχία και μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν πέντε άτομα, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστική Υπηρεσία, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ καθώς και η Ελληνική Αστυνομία.

Η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε προσωρινά, προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια στους τραυματίες και να απομακρυνθούν τα οχήματα, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Η εθνική οδός Πατρών–Πύργου παραμένει για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική επικινδυνότητά της και τις έντονες ανησυχίες των οδηγών της Δυτικής Ελλάδας για την οδική ασφάλεια, ακόμη και σε ημέρες που θα έπρεπε να κυριαρχεί η ηρεμία.

Πηγή: patrisnews.com

