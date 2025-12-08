Σοβαρός τραυματισμός 64χρονου οικοδόμου σε οικοδομή στην Πάτρα – Καταγγελία από το Εργατικό Κέντρο και το Συνδικάτο Οικοδόμων

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σε οικοδομή στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Κανάρη, στο κέντρο της Πάτρας, με θύμα έναν 64χρονο οικοδόμο, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Σύμφωνα με το κοινό δελτίο Τύπου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας και του Συνδικάτου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πατρών, ο εργαζόμενος –ελαιοχρωματιστής στο επάγγελμα– έπεσε από σκάλα ύψους περίπου τριών μέτρων, τη στιγμή που εκτελούσε εργασίες βαφής σε κτίριο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου και νοσηλεύεται. Στο νοσοκομείο μετέβη αντιπροσωπεία του Συνδικάτου Οικοδόμων, με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Στέφανο Λαβράνο, ενώ στο σημείο του ατυχήματος πραγματοποιήθηκε παρέμβαση τόσο από τον πρόεδρο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας, κ. Δημήτρη Μαρμούτα, όσο και από τον κ. Λαβράνο, ζητώντας να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

«Οι χώροι δουλειάς έχουν μετατραπεί σε αρένες θανάτου»

Με σκληρή γλώσσα, οι δύο φορείς καταγγέλλουν ότι οι συνθήκες εργασίας στις οικοδομές παραμένουν επικίνδυνες, εξαιτίας της εντατικοποίησης, της πίεσης για αυξημένη παραγωγικότητα, της έλλειψης επαρκών μέτρων ασφάλειας και της αποδυνάμωσης των ελεγκτικών μηχανισμών.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, ενώ δεν διατίθενται οι απαραίτητοι πόροι για την προστασία των εργαζομένων, την ίδια στιγμή δαπανώνται τεράστια ποσά σε εξοπλισμούς και πολεμικές δαπάνες, γεγονός που –σύμφωνα με το Συνδικάτο– υπονομεύει την αξία της ανθρώπινης ζωής και ασφάλειας.

Αιτήματα και κινητοποιήσεις – Απεργία στις 10 Δεκεμβρίου

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας και το Συνδικάτο Οικοδόμων απαιτούν την άμεση παρέμβαση κλιμακίου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για την πλήρη διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος και την απόδοση ευθυνών σε όσους αναλογούν.

Παράλληλα, στηρίζουν την Πανελλαδική Πανοικοδομική Απεργία που έχει προκηρυχθεί για τις 10 Δεκεμβρίου και διεκδικούν:

  • Την κήρυξη της κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ως υποχρεωτικής

  • Την κατοχύρωση και εφαρμογή 7ωρου – 5ήμερου – 35ωρου

  • Την ενίσχυση και ουσιαστική εφαρμογή των μέτρων Υγείας και Ασφάλειας σε όλους τους χώρους δουλειάς

Οι φορείς καλούν τους εργαζόμενους σε μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί για τις 10 Δεκεμβρίου, στις 10:30 το πρωί, στην τοπική διεύθυνση του ΕΦΚΑ, στη διασταύρωση των οδών Γούναρη και Κορίνθου.

«Η ζωή και η υγεία δεν είναι κόστος – Είναι δικαίωμα»

Το δελτίο Τύπου ολοκληρώνεται με σαφές μήνυμα: η ανθρώπινη ζωή και υγεία δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως «κόστος» στο πλαίσιο της εργασίας. Αποτελούν θεμελιώδες δικαίωμα και υπόθεση συλλογικού αγώνα.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων εκφράζουν, τέλος, τις θερμότερες ευχές τους για ταχεία ανάρρωση στον τραυματισμένο οικοδόμο.

