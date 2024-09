Space X: Άρχισε η αποστολή διάσωσης των δυο εγκλωβισμένων αστροναυτών

Η SpaceX τείνει χείρα βοηθείας στους δύο αστροναύτες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Ήδη η SpaceX του Έλον Μασκ, ξεκίνησε την αποστολή διάσωσης των δυο αστροναυτών, οι οποίοι έχουν «κολλήσει» στο διάστημα από τον περασμένο Ιούνιο, όταν αντιμετώπισαν πρόβλημα με το σύστημα προώθησης του Starliner και τους ενημέρωσαν πως θα έμεναν εγκλωβισμένοι για 8 μήνες.

Η πιλότος Sunita «Suni» Williams και ο κυβερνήτης Barry «Butch» Wilmore επέβαιναν σε δοκιμαστική πτήση προς τον ISS με το Starliner, νεότερο διαστημόπλοιο της Boeing στις 5 Ιουνίου.

Η NASA επιβεβαίωσε τον Αύγουστο ότι οι δύο δεν θα επιστρέψουν στη Γη πριν από το 2025, με τη SpaceX να έχει πλέον αναλάβει τη διάσωση των αστροναυτών με μια πτήση Crew Dragon.

Ο Αμερικανός αστροναύτης της NASA, Nick Hague και ο Ρώσος κοσμοναύτης, Alexander Gorbunov επιβαίνουν στην κάψουλα που εκτοξεύτηκε το βράδυ του Σαββάτου (28.09.2024).

#ICYMI: @SpaceX #Crew9 with @NASA astronaut Nick Hague and Roscosmos cosmonaut Aleksandr Gorbunov lifted off at 1:17pm ET on Saturday from Florida to the orbital outpost. More… https://t.co/mgjvD0Uz5G pic.twitter.com/n2iWHKuIQp

— International Space Station (@Space_Station) September 29, 2024