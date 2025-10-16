Σπάει κάθε ρεκόρ ο χρυσός, πόσο έφτασε η ουγκιά

Η τιμή του χρυσού κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 4.242 δολάρια ανά ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο άνω του 5% μέσα στην εβδομάδα. Η ενίσχυση της ζήτησης οφείλεται στις γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, στις προσδοκίες για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), καθώς και στις μαζικές αγορές χρυσού από κεντρικές τράπεζες.

Οι δηλώσεις του προέδρου Τραμπ για εμπορικό πόλεμο με την Κίνα πυροδότησαν πρόσθετη αβεβαιότητα στις αγορές, ενισχύοντας το χρυσό ως ασφαλές καταφύγιο. Παράλληλα, η συνεχιζόμενη παράλυση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ και η στρατηγική “trade of debasement” αύξησαν το ενδιαφέρον των επενδυτών για πολύτιμα μέταλλα.

Η τιμή του ασημιού επίσης αυξήθηκε πάνω από 3%, λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας στην αγορά του Λονδίνου, ενώ το παλλάδιο σημείωσε άνοδο και η πλατίνα παρέμεινε σταθερή.

Οι αναλυτές της ANZ Group προβλέπουν ότι η τιμή του χρυσού θα φτάσει τα 4.400 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι το τέλος του 2025 και ενδέχεται να φτάσει τα 4.600 δολάρια τον Ιούνιο του 2026, καθώς η αβεβαιότητα στην πολιτική και στις αγορές συνεχίζει να ενισχύει τη ζήτηση.

