Σπανούλης: “Το ελληνικό μπάσκετ έχει προσωπικότητες”

Οι δηλώσεις μετά την αναμέτρηση της Εθνικής Ανδρών με το Μαυροβούνιο στην Ποντγκόριτσα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Βασίλης Σπανούλης: «Είναι ακόμη πιο σημαντικό το ότι βγάλαμε αντίδραση ακόμη και από το να κάναμε δύο νίκες. Τα παιδιά κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι και σήμερα παίξαμε πολύ καλό μπάσκετ σε άμυνα και επίθεση. Οι συνεργάτες μου έκαναν πολύ καλή δουλειά όλη τη βδομάδα που έλειπα, στο πρώτο παιχνίδι δεν είχαμε υπομονή, τα παιδιά όμως κατάλαβαν ότι πρέπει να παίξουμε σε διαφορετική ένταση, να γυρίσουμε καλύτερα την μπάλα, να βρούμε τον ελεύθερο παίκτη και το κάναμε. Η σημερινή νίκη ήταν πάρα πολύ σημαντική, σε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, αλλά τα παιδιά είναι συνηθισμένα. Θέλουμε τα παιδιά να επιστρέψουν στις ομάδες τους, να είναι υγιή και να τους έχουμε στο επόμενο καλοκαίρι. Πάνω από όλα είναι η ειρήνη στον κόσμο, δυστυχώς δεν γίνονται ωραία πράγματα. Ελπίζω να βρεθεί λύση γιατί η ειρήνη είναι πάνω από όλα και δεν πρέπει να χάνονται ζωές. Ο κόσμος μας ήταν καταπληκτικός, ακούγονταν παρότι ήταν πιο λίγοι. Ήταν το πάθος, η καρδιά του Έλληνα, η αγάπη για το έθνος μας. Μας βοήθησαν πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε».

Στη συνέντευξη Τύπου είπε: «Είχαμε ένα συνολικά εξαιρετικό παιχνίδι. Τα παιδιά αντέδρασαν μετά την κακή εμφάνιση που κάναμε στην Αθήνα. Σήμερα ήμασταν εξαιρετική σε άμυνα κι επίθεση, είχαμε αποστάσεις, μοιράσαμε σωστά την μπάλα και βελτιωθήκαμε στο κομμάτι των ριμπάουντ. Δείξαμε για μια ακόμη φορά ότι το ελληνικό έθνος έχει χαρακτήρα, το ελληνικό μπάσκετ έχει προσωπικότητες και είμαι περήφανος για τα παιδιά. Για μας ήταν πολύ σημαντικό να κερδίσουμε μετά την ήττα, έχουμε ακόμη αρκετά παιχνίδια μπροστά μας. Πάμε βήμα-βήμα, πρέπει να απολαύσουμε αυτή τη νίκη. Θέλω να είναι τα παιδιά υγιή, να παίζουν στις ομάδες τους και τους περιμένουμε στο επόμενο παράθυρο. Το Μαυροβούνιο μάς εξέπληξε στο πρώτο ματς με τη σκληράδα και την ένταση που έβγαλαν, υποτιμήσαμε το παιχνίδι και είδαμε ότι όλοι μπορούν να παίξουν καλό μπάσκετ. Είδαμε βίντεο, όλα τα παιδιά έκαναν ένα βήμα μπροστά και σήμερα δείξαμε τη δυναμική μας και πόσο καλή ομάδα είμαστε».

Βασίλης Τολιόπουλος: «Είμαι πολύ χαρούμενος που κερδίσαμε, έπρεπε να δείξουμε ότι είμαστε πιο ποιοτική ομάδα. Παίξαμε πολύ καλή άμυνα και σήμερα στην επίθεση ήμασταν καλύτεροι. Την Παρασκευή δεν μπήκαν τα σουτ, αν και είχαμε καλές προϋποθέσεις. Σήμερα ήμασταν σε πολύ καλύτερη μέρα. Δεν μας άρεσε καθόλου που χάσαμε στην έδρα μας, θέλαμε να αποδείξουμε ότι έχουμε διαφορά από το Μαυροβούνιο. Όλοι ήμασταν πολύ αποφασισμένοι, συγκεντρωμένοι και τα καταφέραμε. Ο κόουτς είπε να μπούμε πιο αποφασισμένοι, το Μαυροβούνιο είχε περισσότερα ριμπάουντ και δεν γίνεται να το επιτρέπουμε αυτό. Σήμερα ήμασταν κάπως καλύτερα σε αυτό το παιχνίδι, βάλαμε τον εγωισμό μας μπροστά και κερδίσαμε. Αντιδράσαμε με ψυχραιμία όταν το Μαυροβούνιο επέστρεψε στο ματς, γυρίσαμε καλά την μπάλα, βάλαμε κάποια εύκολα καλάθια και φτάσαμε στη νίκη. Τώρα γυρίζουμε στις ομάδες μας και το καλοκαίρι θα είμαστε και πάλι στη διάθεση της Εθνικής για να πάρουμε τις νίκες που χρειάζεται. Ο κόσμος είναι καταπληκτικός, όπου και να πάμε μας στηρίζει, είναι ο έκτος παίκτης μας».

Γιαννούλης Λαρεντζάκης: «Παίξαμε πολύ καλύτερα από το προηγούμενο παιχνίδι. Δείξαμε χαρακτήρα, αρχίσαμε από την άμυνα και στην επίθεση είχαμε ένα φοβερό παιχνίδι από τον Τολιόπουλο».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



