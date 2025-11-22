Σπείρα–«βιομηχανία κλοπών»: Άδειαζαν καταστήματα στην Αττική και έστελναν τα ρούχα στα Τίρανα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Μία από τις πιο οργανωμένες σπείρες κλοπών ρουχισμού των τελευταίων ετών εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση σε Αθήνα και Τίρανα. Η οργάνωση έκλεβε συστηματικά μεγάλες ποσότητες επώνυμων ρούχων από καταστήματα της Αττικής, τις οποίες στη συνέχεια έστελνε στα Τίρανα για μεταπώληση μέσω καταστήματος που διαχειριζόταν συγγενικό μέλος της αρχηγού.

Συγκεκριμένα, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που είχε μετατρέψει δεκάδες καταστήματα της Αττικής σε «σημεία τροφοδοσίας» ρουχισμού, τον οποίο μετέφερε και μεταπωλούσε σε κατάστημα στα Τίρανα. Η επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε Αθήνα και Αλβανία, με τη συνεργασία των τοπικών αρχών.

Το πρωί της 19ης Νοεμβρίου συνελήφθησαν οκτώ μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 33 έως 63 ετών, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη τέσσερα άτομα που αναζητούνται. Σε βάρος όλων σχηματίστηκε δικογραφία-«μαμούθ» για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Η δομή της οργάνωσης

Κεντρικό πρόσωπο θεωρείται 54χρονη αλλοδαπή, η οποία είχε αναλάβει τον πλήρη συντονισμό της δράσης. Στην ομάδα συμμετείχαν και τέσσερα μέλη της οικογένειάς της, ενώ η οργάνωση λειτουργούσε με δύο πυρήνες: έναν στην Ελλάδα, έναν στην Αλβανία.

Η ομάδα της Ελλάδας εκτελούσε τις κλοπές, ενώ η αρχηγός φρόντιζε για την αποστολή των κλοπιμαίων με υπεραστικά λεωφορεία προς τα Τίρανα, όπου συγγενικό της πρόσωπο διατηρούσε κατάστημα ρούχων.

Πώς δρούσαν

Τα μέλη συγκεντρώνονταν στην περιοχή του Ταύρου, όπου σχεδίαζαν τις κινήσεις τους πριν κινηθούν προς τους στόχους με ένα από τα εννέα «επιχειρησιακά» οχήματα της σπείρας.

Έκλεβαν καταστήματα που δεν είχαν αντικλεπτικά συστήματα, ενώ όπου υπήρχαν, χρησιμοποιούσαν ειδικό ηλεκτρονικό μηχάνημα και ισχυρούς μαγνήτες για την αφαίρεση των ετικετών ασφαλείας.

Αφού ολοκλήρωναν τις κλοπές –συχνά περισσότερες από μία την ίδια ημέρα– συγκέντρωναν τα προϊόντα σε αποθήκη στα Πετράλωνα. Από εκεί ξεκινούσε η «γραμμή» προς τα Τίρανα, όπου τα ρούχα πωλούνταν τόσο στο κατάστημα όσο και μέσω αναρτήσεων στα social media.

Παράλληλα, τα μέλη λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, ενώ συχνά άλλαζαν τα ενοικιαζόμενα οχήματα για να δυσκολέψουν τον εντοπισμό τους.

Τι βρέθηκε

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και αποθήκες της οργάνωσης εντοπίστηκαν:

71.420 ευρώ

Μεγάλος όγκος κλοπιμαίου ρουχισμού

Πλήθος κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών

Επτά μαγνήτες αφαίρεσης αντικλεπτικών

Ειδική ηλεκτρονική συσκευή απενεργοποίησης αντικλεπτικών ετικετών

Στο κατάστημα των Τιράνων βρέθηκαν επίσης ρούχα με ελληνικές ταμπέλες και τιμές σε ευρώ.

Η έκταση της δράσης

Από την έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 14 κλοπές σε καταστήματα στο Μαρούσι, Αγία Παρασκευή, Σπάτα, Δάφνη, Νέα Ερυθραία, Χαλάνδρι, Ίλιον και το κέντρο της Αθήνας.

Σημαντικό είναι επίσης ότι αρκετά μέλη της σπείρας έχουν απασχολήσει ξανά τις αρχές για παρόμοιες υποθέσεις και κάποια χρησιμοποιούσαν διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας για να αποφεύγουν την ταυτοποίηση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

