Σπέτσες: Αρχοντιά και ιστορία

Η σημερινή μας επιλογή αφορά ένα πολύ γνωστό νησί του Αργοσαρωνικού που κάθε χρόνο υποδέχεται χιλιάδες επισκέπτες.

Ο λόγος για τις Σπέτσες, τις οποίες προτιμούν πολλοί την άνοιξη, που δεν είναι τόσο πολυσύχναστες.

Κοσμοπολίτικες και αριστοκρατικές, συνδυάζουν τα νεοκλασικά κτήρια με τα καταπράσινα νερά και πεύκα. Εχουν όμορφες παραλίες με αμμουδιά, βότσαλο και πυκνή βλάστηση. Κάθε γωνιά του νησιού θυμίζει τον ρόλο του στην Ελληνική Επανάσταση και τις ιστορικές προσωπικότητες που αγωνίστηκαν εδώ, όπως την Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα και τον Χατζηγιάννη Μέξη.

Η πόλη των Σπετσών είναι ρομαντική, γεμάτη διώροφα νεοκλασικά πνιγμένα στις βουκαμβίλιες και τους φοίνικες. Περπατήστε ανάμεσα στα λουλούδια και τις γραφικές άμαξες με τα αλογάκια και θα μεταφερθείτε αμέσως στην ταραχώδη εποχή των καπεταναίων. Η Ντάπια, το λιμάνι του νησιού, προσφέρεται για καφεδάκι μπροστά στα κανόνια που κάποτε προστάτευαν τις Σπέτσες. Στο Παλιό Λιμάνι, άλλο ένα μέρος που θα σας ταξιδέψει στο παρελθόν, θα βρείτε ταβερνούλες και ουζερί μπροστά στο νερό.

Σε παραλίες, όπως η Αγία Παρασκευή και το Λιγονέρι, που συνδυάζουν το πράσινο των πεύκων με το γαλαζοπράσινο των νερών, θα κάνετε τις βουτιές σας και θα ξεκουραστείτε. Στη Σπηλιά του Μπεκίρη, θα κολυμπήσετε εκεί όπου κρύβονταν οι ντόπιοι όταν το νησί δεχόταν επιθέσεις, ανάμεσα σε δέντρα και σε σταλαγμίτες.

Στις Σπέτσες μπορείτε να πάτε ακτοπλοϊκώς ή οδικώς. Από τον Πειραιά θα πάρετε δελφίνι ή καταμαράν που είναι μόνο για επιβάτες, χωρίς αυτοκίνητα, από την Ακτή Τζελέπη. Το ταξίδι διαρκεί περίπου δύο με τρεις ώρες, ανάλογα το δρομολόγιο και τις στάσεις.

Για τις Σπέτσες, μπορείτε να φύγετε και από το Πορτοχέλι, πάλι με δελφίνι ή καταμαράν και θα είστε εκεί σε περίπου 15 λεπτά. Στο ίδιο το νησί απαγορεύονται τα αυτοκίνητα, αλλά μπορείτε να οδηγήσετε μέχρι την Κόστα της Ερμιονίδας και θα περάσετε απέναντι είτε με καραβάκι είτε με θαλάσσιο ταξί σε πέντε λεπτά ή με το φέρι.

Οταν βρεθείτε στις Σπέτσες περάστε οπωσδήποτε από το Μουσείο της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας, το όμορφο αρχοντικό της που έχει ηλικία τριακοσίων ετών και λειτουργεί ως μουσείο από το 1992. Η ξενάγηση διαρκεί περίπου 40 λεπτά.

