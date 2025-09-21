Σπηλιόπουλος: «Μεγάλη νίκη, αφιερωμένο στη διοίκηση και στην ανίψια μου»

21 Σεπ. 2025 19:10
Pelop News

Μετά το τέλος της αναμέτρησης,  εμφανώς ικανοποιημένος ο τεχνικός της Θύελλας Αλέξης Σπηλιόπουλος, τόνισε: «Η πρεμιέρα κρύβει  πάντα κινδύνους και ο αγώνας είχε ιδιαιτερότητα γιατί είχαμε παίξει στο Κύπελλο με τη Ζάκυνθο και γνωριζόμαστε.

Ο στόχος μας ήταν να παρουσιαστούμε έτοιμοι στην πρεμιέρα, το καταφέραμε και ξεκινήσαμε με μια μεγάλη νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο με έμπειρους ποδοσφαιριστές που θα πρωταγωνιστήσει. Την  μεγάλη νίκη θέλουμε να την αφιερώσουμε στους  εαυτούς και στην διοίκηση της ομάδας. Προσωπικά, αφιερώνω τη νίκη στην ανιψιά μου γιατί γέννησε ο αδερφός μου, λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα».

 
