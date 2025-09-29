Σπηλιόπουλος: «Σημαντικός και ο βαθμός εκτός έδρας»

«Σκασμένος» για τις ευκαιρίες που χάθηκαν ήταν μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής της Θύελλας Αλέξης Σπηλιόπουλος, ο οποίος δήλωσε: «Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι Γ΄ Εθνική, απέναντι σε ένα δυνατό αντίπαλο, όμως μπήκαμε δυνατά και δημιουργήσαμε ευκαιρίες για γκολ.

Κάναμε τρεις κλασικές ευκαιρίες, όμως δεν πετύχαμε γκολ. Στο β΄ ημίχρονο ο αντίπαλος έμεινε με δέκα παίκτες, αλλά δεν μπορέσαμε να μετουσιώσουμε την υπεροχή σε γκολ. Σε κάθε περίπτωση όμως, σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι Γ΄ Εθνική, ένας βαθμός είναι πάντα πολύ σημαντικός».

⦁ Η αποστολή της Θύελλας επέστρεψε βράδυ στην Πάτρα και από σήμερα πιάνει δουλειά για τον αγώνα της Κυριακής κόντρα στον Πέλοπα Κιάτου.

