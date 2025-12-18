σπιράλ: «Χυδαίες επιθέσεις Αντιδημάρχων όταν αποκαλύψαμε την αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΠ»

Αντιδήμαρχος προς Πέτρο Ψωμά: «Έχετε το δάχτυλό στην σκανδάλη του όπλου που πυροβολεί το λαό»

σπιράλ: «Χυδαίες επιθέσεις Αντιδημάρχων όταν αποκαλύψαμε την αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΠ»
18 Δεκ. 2025 15:16
Pelop News

Η ανακοίνωση της παράταξης «σπιράλ» του Πέτρου Ψωμά αναφέρει:

Η ΔΕΥΑΠ αυξάνει τα τιμολόγια του νερού των Πατρινών. Η αντιπολίτευση το αποκάλυψε στην πρόσφατη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Δεν άρεσε η αποκάλυψη στην δημοτική αρχή, προτιμούσαν την συγκάλυψη, να περάσει η απόφαση στα σιωπηλά. Όταν ο Πέτρος Ψωμάς ανέδειξε την προσπάθεια αποσιώπησης και τις εμφατικές αντιφάσεις μεταξύ Λαϊκής Συσπείρωσης πανελλαδικά και του τοπικού της παραρτήματος στην Πάτρα, οι αντιδήμαρχοι θύμωσαν. Και οργίασαν. Με ανακρίβειες, προσωπικές επιθέσεις, ύβρεις, με μηνύσιμες αναφορές πολιτικού θράσους, με το γνωστό πλέον κλείσιμο μικροφώνου στον επικεφαλής του σπιράλ.

Αλήθεια, τι λέει η Λαϊκή Συσπείρωση για τα τιμολόγια του νερού;

  • Καταγγέλλει τις αυξήσεις ως «αίσχος» και «έγκλημα», τονίζοντας πως επιβαρύνουν δυσανάλογα τους πολίτες.
  • Ζητά την άμεση αναστολή των αυξήσεων που αποφασίζονται από τις ΔΕΥΑ.
  • Υποστηρίζει ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό και δεν πρέπει να γίνεται αντικείμενο κερδοσκοπίας.
  • Θεωρεί πως οι αυξήσεις πλήττουν άμεσα την τσέπη του λαού, ειδικά σε περίοδο ακρίβειας.
  • Βλέπει τις αυξήσεις σαν μία απόφαση που στηρίζεται σε λογικές εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης του νερού, επιρρίπτει ευθύνες στις δημοτικές αρχές και διεκδικεί την ανατροπή τους.

Τι έκανε η ΔΕΥΑΠ στην Πάτρα, με δημοτική αρχή Πελετίδη;

Πήγε κόντρα στις θεωρητικές αρχές της. Έκανε αυξήσεις. Γενναίες μάλιστα. Τις βάφτισε, βέβαια, «καταργήσεις εκπτώσεων» για να μην ακουστεί βαριά η αλλαγή πολιτικής. Λες και δεν θα το νιώσουν οι Πατρινοί όταν φτάσουν οι λογαριασμοί στα σπίτια τους. Το σπιράλ καλωσορίζει τη Λαϊκή Συσπείρωση του Δήμου Πατρέων στην πραγματικότητα. Τους ενόχλησε αυτό το καλωσόρισμα. Ακολούθησαν χυδαίες ομαδικές επιθέσεις εναντίον του επικεφαλής του σπιράλ, φίμωμα, στοχοποίηση και αδιανόητος εκφοβισμός: «Έχετε το δάχτυλό σας στην σκανδάλη του όπλου που πυροβολεί το λαό» είπε, επί λέξει, Αντιδήμαρχος ο οποίος και καταλόγισε «πολιτικό θράσος» στον Πέτρο Ψωμά που τόλμησε να αρθρώσει την άλλη άποψη.

«Ξέρετε τι είναι πολιτικό θράσος, κύριοι Αντιδήμαρχοι;» αντέταξε ο επικεφαλής του σπιράλ. Είναι:

  • να διοικείς τον Δήμο Πατρέων επί έντεκα χρόνια και να εξακολουθείς να χρωστάς στη ΔΕΥΑΠ ποσό της τάξης των 1,9 εκατομμυρίων ευρώ.
  • να κάνεις αυξήσεις και να το κρύβεις -άλλα να λες στη θεωρία ως παράταξη και άλλα να κάνεις στην πράξη.
  • να αρνείσαι να έρθει το θέμα της ΔΕΥΑΠ στο δημοτικό συμβούλιο (όπως ζητούν όλες οι αντιπολιτευόμενες παρατάξεις), ενώ φέρνεις άλλα ανούσια και άσχετα με τον δήμο θέματα, κατ’ εξακολούθηση.
  • να επιτίθεσαι σκαιά σε μέλος της επιτροπής ως Πρόεδρός της και να αρνείσαι το δικαίωμά του να απαντήσει.
  • να κλείνεις το μικρόφωνο, να στερείς το λόγο και να φιμώνεις συστηματικά πάντα τα ίδια πρόσωπα, αυτά που εκφράζουν μη αρεστό αντιπολιτευτικό λόγο».

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:20 «Χρησιμοποίησαν βαριά ονόματα των φυλακών», αποκαλύψεις του δικηγόρου του Μαζωνάκη
18:09 «Τον είδα δύο μέρες μετά την εξαφάνισή του σε εκκλησία», νέα στοιχεία και μαρτυρίες για τον 33χρονο γιατρό
18:00 Πάτρα: Κραυγή για τον Πύργο Πετμεζά στον Καστελλόκαμπο – Εικόνα εγκατάλειψης
17:55 Ζελένσκι: Θέλουμε ευρωπαϊκή απόφαση για τα ρωσικά assets πριν το τέλος του χρόνου
17:46 Ισλαμικό Κράτος: Χαρακτηρίζει «πηγή υπερηφάνειας» τις δολοφονίες στην παραλία Μπόνταϊ της Αυστραλίας
17:34 ΕΦΕΤ: Οδηγίες για τους καταναλωτές για ασφαλή κατανάλωση τροφίμων ενόψει Χριστουγέννων
17:27 Γιατί τελειώνει ο Κώστας Τσιμίκας από τη Ρόμα
17:24 Ο αντικειμενικός προσδιορισμός εισοδήματος: ένα αναχρονιστικό εργαλείο σε μια ψηφιακή οικονομία
17:16 Χειμερινές αποδράσεις στα βουνά της Ελλάδας: Προορισμοί με χιόνι, παράδοση και αυθεντικές εμπειρίες
17:13 «Μήνυση και αγωγή αν δεν ανακαλέσει, με κατηγόρησε επίτηδες για παιδεραστία», εξώδικο Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου
17:08 Χαμός στη Βουλή της Αλβανίας: Πιάστηκαν στα χέρια και άναψαν καπνογόνα ΒΙΝΤΕΟ
17:00 Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προχωρούν οι αγρότες – Τι θα γίνει τις γιορτές
17:00 Δυτική Αχαΐα: Οι απαλλοτριώσεις «φρενάρουν» κρίσιμα έργα – Τι πρόβλημα έχει δημιουργηθεί
16:52 Προβολή της ταινίας «Θεραπεύοντας τον Φόβο» στον Πολυχώρο ROYAL
16:41 Δολοφονία Βαλυράκη – Αυτόπτης μάρτυρας: «Ήταν σαν να του τη στήσανε»
16:32 Υποτονική η κίνηση στα καταστήματα της Πάτρας – «Tο πρόβλημα είναι το άδειο πορτοφόλι»
16:24 Καρδιακό έμφραγμα: Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούμε και η σημασία της άμεσης αντιμετώπισης
16:16 Η Κίνα αντιδρά για την πώληση αμερικανικών όπλων στην Ταϊβάν: «Οι ΗΠΑ να τιμήσουν τις ιερές δεσμεύσεις των ηγετών τους»
16:08 Η Αποκέντρωση είναι  πρόοδος 
16:00 Το «ατόπημα» του Ιορδάνη Χασαπόπουλου με το Καρναβάλι της Πάτρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ