«Σπίτι μου ΙΙ»: Παράταση και αυξημένα εισοδηματικά όρια – Νέο τοπίο στη στεγαστική ενίσχυση

Με ευρύτερη γκάμα δικαιούχων και παράταση έως τον Μάιο του 2026 προχωρά το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», μετά τις αλλαγές στην ΚΥΑ που αυξάνουν τα ανώτατα εισοδηματικά όρια και διευρύνουν την πρόσβαση στη στεγαστική ενίσχυση για νέους και οικογένειες.

19 Νοέ. 2025 13:12
Pelop News

Η κυβέρνηση προχωρά σε σημαντική αναπροσαρμογή του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ», με αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων και πεντάμηνη παράταση για την υποβολή αιτήσεων. Σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία αφορά την απόκτηση πρώτης κατοικίας μέσω πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, οι αλλαγές στοχεύουν στη διεύρυνση των ωφελούμενων και στη στήριξη των νέων που επιδιώκουν σταθερότητα στέγασης.

Με σημαντικές αλλαγές στο εισοδηματικό πλαίσιο και παράταση πέντε μηνών για την υποβολή αιτήσεων, αναδιαμορφώνεται το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα μέσω πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με υπογραφές των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζει νέους διευρυμένους δικαιούχους για την απόκτηση οικιστικού ακινήτου.

Τα νέα εισοδηματικά όρια αυξάνονται αισθητά, διευρύνοντας την πρόσβαση στο πρόγραμμα:

Για άγαμους, το ανώτατο όριο ανεβαίνει στις 25.000 ευρώ (από 20.000 ευρώ).

Για έγγαμους ή μέλη συμφώνου συμβίωσης, το όριο φτάνει στις 35.000 ευρώ (από 28.000), με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί.

Για μονογονεϊκές οικογένειες, το ανώτατο όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ (από 31.000 ευρώ), με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Το ελάχιστο όριο εισοδήματος παραμένει στις 10.000 ευρώ για όλες τις κατηγορίες, με το υπουργείο να διευκρινίζει ότι λαμβάνονται υπόψη όλα τα φορολογητέα εισοδήματα του τελευταίου έτους, πραγματικά ή τεκμαρτά, καθώς και συντάξεις ή προνοιακά επιδόματα των εξαρτώμενων τέκνων.

Ως προς το ανώτατο εισοδηματικό όριο, δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα που απαλλάσσονται από τον φόρο για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο για το 2024.

Η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα μετατίθεται από τις 31 Δεκεμβρίου 2025 στη 31 Μαΐου 2026, με δυνατότητα παράτασης εφόσον παραμένουν διαθέσιμοι πόροι. Αντίστοιχα, η σύναψη δανειακών συμβάσεων μεταφέρεται στις 31 Αυγούστου 2026.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, τόνισε ότι η διεύρυνση των κριτηρίων «ανοίγει την πόρτα της πρώτης κατοικίας σε ακόμη περισσότερους νέους και οικογένειες», υπογραμμίζοντας ότι η στέγη αποτελεί θεμέλιο της οικογενειακής πολιτικής της κυβέρνησης. «Δεν πρόκειται απλώς για τεχνική διόρθωση, αλλά για ουσιαστική ενίσχυση που δίνει αυτονομία και σταθερότητα στους πολίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πνεύμα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σημείωσε ότι η διεύρυνση του προγράμματος «ανταποκρίνεται στις ανάγκες ακόμη περισσότερων νέων», ενώ το αναθεωρημένο πλαίσιο εκτιμάται ότι θα επιτρέψει σε συνολικά 20.000 δικαιούχους να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας, Νίκος Παπαθανάσης, μίλησε για ένα πρόγραμμα που εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, με την απορρόφηση να έχει ήδη ξεπεράσει το 67%. «Πάνω από 11.000 συμπολίτες μας έχουν ήδη βρει σπίτι, πολλοί εκτός Αττικής», σημείωσε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι «να διατεθεί κάθε διαθέσιμο ευρώ έως το τέλος του προγράμματος τον Αύγουστο του 2026».

