Σπουδαία διάκριση για Καρέτσα, αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης στον κόσμο κάτω των 18 ετών!

12 Οκτ. 2025 16:34
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναδείχθηκε από το CIES Footbal Observatory ως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής κάτω των 18 ετών στον πλανήτη.

Στη λίστα υπάρχουν παίκτες από ομάδες με κορυφαίες ακαδημίες, όπως ο Άγιαξ και η Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, όμως ξεπέρασε όλους τους αντιπάλους ποδοσφαιριστές αυτής της ηλικίας, για να κατακτήσει αυτήν την σπουδαία διάκριση.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στην Γκενκ και στην Εθνική Ελλάδας και είναι δεδομένο, ότι στο μέλλον πολύ κορυφαίοι σύλλογοι θα ενδιαφερθούν για την περίπτωσή του, και μάλιστα θα πρέπει να πληρώσουν και πολλά χρήματα στη βέλγικη ομάδα για να τον κάνουν δικό τους.

Δείτε την πρώτη δεκάδα:

