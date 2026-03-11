Σπουδαία διάκριση για την Πάτρα: Ασημένιο στο Πανελλήνιο Δυάδων Bowling

Δυναμική η παρουσία της Πάτρας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δυάδων Ανδρών στο bowling, με την ομάδα της Ακαδημίας Πέλοπος να φτάνει μέχρι τον μεγάλο τελικό. Οι αθλητές του συλλόγου πραγματοποίησαν σταθερές και ανταγωνιστικές εμφανίσεις σε όλη τη διοργάνωση, κατακτώντας τελικά τη δεύτερη θέση και μία ακόμη σημαντική διάκριση.

Σπουδαία διάκριση για την Πάτρα: Ασημένιο στο Πανελλήνιο Δυάδων Bowling
11 Μαρ. 2026 19:37
Pelop News

Οι Στεφανίδης Γιώργος και Παπανδρεόπουλος Παναγιώτης κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα δυάδων ανδρών που διεξήχθη στο Βόλο 6-8 Μαρτίου. Η Πατρινή δυάδα έχοντας προκριθεί άνετα στις 24 μέσα από 85 δυάδες από όλη την Ελλάδα, έδωσε το παρών στο Βόλο για μια ακόμα κατάκτηση μεταλλίου καθώς το 2023 είχε κατακτήσει πάλι στο Βόλο την 3η θέση.

Στην πρώτη φάση με υπομονή και συγκέντρωση σημείωσαν 2452 κορίνες και κλείδωσαν μια θέση στη 12αδα. Στο δρόμο για την 8άδα αντιμετώπισαν το δύδιμο από τη Θεσσαλονίκη σαρώνοντάς τους με 917-822. Έπειτα είχαν εύκολο έργο απέναντι στη δυάδα απο τον ΑΣΜ Λαρισας που συνέτριψαν με 840-729.

Στους ημιτελικούς βρέθηκαν απέναντι στους αθλητές του Μέγα Αλέξανδρου οι οποίοι αντιστάθηκαν αλλά δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν με τους Πατρινούς να πηγαίνουν στο μεγάλο τελικό. Σε ένα τελικό όπου όλα κρίθηκαν στις λεπτομέρειες, η Πατρινή δυάδα πίεσε πολύ αλλά δεν κατάφερε να λυγίσει τους Μοντσενίγο Λ. και Ρορό Στ. της ΑΕΚ κατακτώντας έτσι άξια τη 2η θέση.

Ο Α.Σ.Ακαδημία Πέλοπος Πατρών είναι ένας σύλλογος εκπροσωπεί εδώ και 20 χρόνια την πόλη μας επάξια στο χώρο του bowling με μεγάλες επιτυχίες τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο με αθλητές της μέλη των Εθνικών ομάδων.

Σπουδαία διάκριση για την Πάτρα: Ασημένιο στο Πανελλήνιο Δυάδων Bowling

Σπουδαία διάκριση για την Πάτρα: Ασημένιο στο Πανελλήνιο Δυάδων Bowling

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:00 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Λοξοδρομώ, Κολακεύω, Καραδοκώ
20:46 Θεοδωρικάκος: «Το πλαφόν στα κέρδη έκτακτο μέτρο για την προστασία των καταναλωτών»
20:38 Νικολακόπουλος: 11+30 εκατ. ευρώ από Υπουργείο και Περιφέρεια για αποκαταστάσεις στους Δήμους της Ηλείας
20:30 Πυροτεχνήματα: Το εντυπωσιακό στοιχείο που απογειώνει κάθε εκδήλωση
20:30 Ζαφειρόπουλος για τον συμφοιτητή του Χριστοδουλίδη: «Από τότε πάλευε για την Κύπρο»
20:26 Πάτρα: Ανατροπή οχήματος στη ΒΙΠΕ, τυχερός μέσα στην ατυχία του ο οδηγός
20:18 Άνετη πρόκριση του Ατρομήτου στα ημιτελικά 
20:17 Μάγδα Φύσσα: «Παύλο, τα καταφέραμε»
20:09 Θεσσαλονίκη: 10χρονο παιδί υπέστη ανακοπή στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο
20:00 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Νέος πολιτιστικός θεσμός στην Πάτρα, Διεθνές Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου
19:54 Νορβηγία: Τρεις συλλήψεις μετά τη βομβιστική επίθεση στη πρεσβεία των ΗΠΑ
19:47 Μητσοτάκης: Θεσμικό «ανάχωμα» στα social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών, τι είπε για τα fake news BINTEO
19:39 Πολεμικό θρίλερ στο Στενό του Ορμούζ: Πόντιση ναρκών από το Ιράν και «άλμα» στις τιμές της ενέργειας
19:37 Σπουδαία διάκριση για την Πάτρα: Ασημένιο στο Πανελλήνιο Δυάδων Bowling
19:28 Συναγερμός στον Κόλπο: Τραπεζικοί κολοσσοί εκκενώνουν γραφεία στο Ντουμπάι
19:24 Η Παναχαϊκή έκλεισε φιλικό τεστ με Μιλτιάδη
19:21 Αλλάζει ο καιρός από το Σαββατοκύριακο: Έρχονται βροχές και πτώση θερμοκρασίας
19:16 Ερετρια: Αγχολυτική απόδραση κοντά στην Αττική
19:07 Α1 Πόλο: Τα πατρινά «κανόνια» που σαρώνουν
19:06 Χτύπημα ΑΑΔΕ στο λαθρεμπόριο καυσίμων: Εξαρθρώθηκε δίκτυο με τζίρο 9 εκατ. ευρώ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ