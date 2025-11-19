Σπουδαία διάκριση για τον Απ. Γεωργαρά στις ΗΠΑ
Ο Απόστολος Γεωργαράς ξεκίνησε το πόλο από νεαρή ηλικία στις ακαδημίες του ΝΟΠ με τον οποίο αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα
Με μια σπουδαία διάκριση ξεκινά η σεζόν στην Αμερική για τον πατρινό πολίστα Απόστολο Γεωργαρά ο οποίος σπουδάζει στο University of the Pacific, έχοντας εξασφαλίσει πλήρη αθλητική υποτροφία.
Ο Γεωργαράς παράλληλα με τις σπουδής του παίζει πόλο στην ομάδα του Πανεπιστήμιου και πρόσφατα αναδείχτηκε καλύτερος πρωτοετής παίκτης της χρονιάς στην περιφέρεια του.
Μια ακόμα διάκριση για τον πατρινό πολίστα ο οποίος συνδυάζει και τις σπουδής του στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και παράλληλα αθλείται.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News