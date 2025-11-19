Σπουδαία διάκριση για τον Απ. Γεωργαρά στις ΗΠΑ

Ο Απόστολος Γεωργαράς ξεκίνησε το πόλο από νεαρή ηλικία στις ακαδημίες του ΝΟΠ με τον οποίο αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα

Σπουδαία διάκριση για τον Απ. Γεωργαρά στις ΗΠΑ
19 Νοέ. 2025 11:49
Pelop News

Με μια σπουδαία διάκριση ξεκινά η σεζόν στην Αμερική για τον πατρινό πολίστα Απόστολο Γεωργαρά ο οποίος σπουδάζει στο University of the Pacific, έχοντας εξασφαλίσει πλήρη αθλητική υποτροφία.

Ο Γεωργαράς παράλληλα με τις σπουδής του παίζει πόλο στην ομάδα του Πανεπιστήμιου και πρόσφατα αναδείχτηκε καλύτερος πρωτοετής παίκτης της χρονιάς στην περιφέρεια του.

Μια ακόμα διάκριση για τον πατρινό πολίστα ο οποίος συνδυάζει και τις σπουδής του στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και παράλληλα αθλείται.

