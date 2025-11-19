Σπουδαία διάκριση για τον Απ. Γεωργαρά στις ΗΠΑ

Με μια σπουδαία διάκριση ξεκινά η σεζόν στην Αμερική για τον πατρινό πολίστα Απόστολο Γεωργαρά ο οποίος σπουδάζει στο University of the Pacific, έχοντας εξασφαλίσει πλήρη αθλητική υποτροφία.

Ο Γεωργαράς παράλληλα με τις σπουδής του παίζει πόλο στην ομάδα του Πανεπιστήμιου και πρόσφατα αναδείχτηκε καλύτερος πρωτοετής παίκτης της χρονιάς στην περιφέρεια του.

Μια ακόμα διάκριση για τον πατρινό πολίστα ο οποίος συνδυάζει και τις σπουδής του στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και παράλληλα αθλείται.

