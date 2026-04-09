Σπουδαία εμφάνιση για τις γυναίκες της ΝΕΠ και ισοπαλία με Πανιώνιο

Σπουδαία εμφάνιση έκανε η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ η οποί σε ένα συγκλονιστικό σε εξέλιξη παιχνίδι στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης, Πανιώνιος και ΝΕ Πατρών έμειναν στην ισοπαλία 9-9, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 19η αγωνιστική της Waterpolo League Women.

Ένα ντέρμπι με εναλλαγές στο σκορ: οι γηπεδούχες προηγήθηκαν 3-2 στο α’ οκτάλεπτο αλλά με σερί 5-0 η αχαϊκή ομάδα πήγε με 7-3 στην ανάπαυλα. Ο Πανιώνιος στη συνέχεια είχε το δικό του σερί 5-0 και πέρασε μπροστά 8-7 με την Μαργαρίτα Πλευρίτου στα 3:47 από τη λήξη. Η Φούκα Νισιγιάμα ισοφάρισε 8-8 στα 2:31, η Ειρήνη Τσίγκα στο 1:47 έδωσε και την πρωτοπορία μετά από ώρα στην ΝΕ Πατρών 9-8 για να ισοφαρίσει η Μαργαρίτα Μπιτσάκου με πέναλτι στα 00:19.

Δυο παίκτριες σημείωσαν και τα εννέα τέρματα του Πανιώνιου: πέντε η Μπιτσάκου, τέσσερα η Πλευρίτου. Οκτώ φιλοξενούμενες χρίσθηκαν σκόρερς, δυο γκολ πέτυχε η Νισιγιάμα.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 0-5, 3-0, 3-2.

