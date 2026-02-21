Σπουδαία ισοπαλία της Θύελλας Πατρών με τον Μιλτιάδη

Σπουδαία ισοπαλία της Θύελλας Πατρών με τον Μιλτιάδη
21 Φεβ. 2026 16:59
Pelop News

Πετυχαίνοντας γκολ στις καθιερώσεις η ομάδα της Θύελλας Πατρών η οποία ήρθε ισόπαλη 1-1  από τον Μιλτιάδη, για την 21η αγωνιστική της Γ΄ Εθνικής και πήρε έναν πολύτιμο βαθμό στην μάχη της παραμονής.

Οι «γαλάζιοι» άντεξαν ένα ημίχρονο το οποίο έμεινε στο 0-0 χωρίς πολλές φάσεις, όμως στο β΄ μέρος οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν στροφές και με εύστοχο πέναλτι του Ηλιοπούλου στο 67΄ έγινε το 0-1.

Η Πατρινή ομάδα πίεσε στο τέλος και με γκολ του Ντίνου στο 92΄ έκανε το τελικό 1-1.

Η ομάδα του Καραβία θα στρέψει από αύριο την προσοχή της στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής διαρκείας, που είναι εκτός έδρας απέναντι από τον πρωτοπόρο ΠΑΣ Πύργο.

