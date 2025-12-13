Σπουδαία νίκη για τις γυναίκες του ΝΟΠ στο Ρέθυμνο

Μετά από ένα πραγματικό ντέρμπι η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ νίκησε εκτός έδρας με 16-15 το ΝΟ Ρέθυμνου, για την 11η αγωνιστική της Water Polo και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα.

Η νίκη ήρθε στα τελευταία δευτερόλεπτά με γκολ που σημείωσε λίγο πριν από την λήξη η Ράντονιτς που διαμόρφωσε το 16-15 και χάρισε τη δεύτερη νίκη στη Πατρινή ομάδα με την Σέρβα να είναι η κορυφαία του αγώνα με έξι γκολ.

Αυτή ηταν η 2η φετινή νίκη για τον ΝΟΠ που ήρθε πάλι κόντρα στο Ρέθυμνο και δίνει αισιοδοξία ενόψει της μάχης της παραμονής.

Τα 8λεπτα: 3-3, 3-5, 5-3, 4-5.

