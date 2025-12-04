Σπουδαία συνεργασία για Θύελλα και «Ηλιοτρόπιο»

Σε μια συνεργασία με βαθιά κοινωνική ευθύνη για τα παιδιά, τους έφηβους και τα ΑμεΑ, αποφάσισαν να προχωρήσουν, η διοίκηση της Θύελλας Πατρών και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης «Ηλιοτρόπιο».

Συγκεκριμένα, ο εκτελεστικός διευθυντής της Θύελλας Πατρών, Χρήστος Σωτηρόπουλος και οι ιδιοκτήτες του ΚΔΑΠ, Εύα Ξένου και Κωνσταντίνος Σαμαντάς, συζήτησαν τον τρόπο και το πλάνο όπου ο αθλητικός σύλλογος και το ΚΔΑΠ θα συνεργαστούν στον αθλητικό, πολιτιστικό και κοινωνικό τομέα μέσα από δράσεις όπου θα ξεκινήσουν άμεσα.

Επίσης η διοίκηση της Θύελλλας και οι ιδιοκτήτες του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης απο κοινού θα μετέχουν και θα παρακολουθούν αθλητικά event όπου άτομα με αναπηρία συμμετέχουν ενεργά!

Η όμορφη αυτή σύμπραξη επισφραγίστηκε την παγκόσμια μέρα ατόμων με αναπηρία και οι δυο πλευρές ευελπιστούν ότι η συνεργασία αυτή θα φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα για τα μέλη τους. Λεπτομέρειες της συνεργασίας θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες.

Κανένας δεν είναι στο περιθώριο, κανένας δεν ξεχωρίζει και η δύναμη που κρύβουμε μέσα μας θα γίνει ο κινητήριος μοχλός να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε μαζί.

