Σπουδαίες μάχες για το Τσάμπιονς Λιγκ, που θα δείτε τα παιχνίδια

Η 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League αρχίζει το απόγευμα της Τρίτης (30/09) και στο κλείσιμο της βραδιάς θα έχουν ολοκληρωθεί τα πρώτα εννέα παιχνίδια. Δείτε αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα με τα ματς των Βαγγέλη Παυλίδη, Χρήστου Τζόλη, Χρήστου Ζαφείρη, Ρεάλ, Μπάγερν και Λίβερπουλ.

Μετά την πρώτη συναρπαστική αγωνιστική στη League Phase του Champions League και διάλειμμα μίας εβδομάδας, η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση είναι και πάλι εδώ έχοντας μεταξύ άλλων και ελληνικό ενδιαφέρον.

Η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη αντιμετωπίζει την Τσέλσι στο Λονδίνο, η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη παίζει με την Αταλάντα στο Μπέργκαμο, ενώ η Σλάβια Πράγας του Χρήστου Ζαφείρη κοντράρεται με την Ίντερ στο Μιλάνο.

Η Ρεάλ αγωνίζεται με την Καϊράτ στο μακρινό Αλμάτι, η Μπάγερν με την Πάφο στην Κύπρο και η Λίβερπουλ με τη Γαλατασαράι στην Κωνσταντινούπολη.

Μεγάλη “μάχη” αναμένεται να γίνει και στη Μασσαλία με την ανεβασμένη Μαρσέιγ να φιλοξενεί τον Άγιαξ.

Αναλυτικά τα τηλεοπτικά παιχνίδια της Τρίτης (30/09)

19:45 Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ / COSMOTE SPORT 3 HD

19:45 Καϊράτ – Ρεάλ / COSMOTE SPORT 2 HD

22:00 Ατλέτικο – Άιντραχτ / COSMOTE SPORT 5 HD

22:00 Μπόντο Γκλιμτ – Τότεναμ / COSMOTE SPORT 9 HD

22:00 Μαρσέιγ – Άγιαξ / COSMOTE SPORT 8 HD

22:00 Ίντερ – Σλάβια Πράγας / COSMOTE SPORT 7 HD

22:00 Πάφος – Μπάγερν / COSMOTE SPORT 6 HD

22:00 Γαλατασαράι – Λίβερπουλ / COSMOTE SPORT 3 HD

22:00 Τσέλσι – Μπενφίκα / COSMOTE SPORT 2 HD

