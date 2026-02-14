Σπουδαίο ντέρμπι στην Πάτρα, νίκησε η Ολυμπιάδα

Σπουδαίο ντέρμπι έγινε στο κλειστό γήπεδο του Ταραμπουρα, όπου η ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας μετά από μεγάλη μάχη νίκησε εντός έδρας με 3-2 τον ΑΟ Αιγιαλέων, στο τοπικό ντέρμπι της 16ης αγωνιστικής της Α2 Εθνικής και ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Oι πορτοκαλί προηγήθηκαν με 1-0 και 2-1 σετ, όμως ο ΑΟ Αιγιαλέων κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 και 2-2 σετ.

Στο ται-μπρεικ έγινε εκ νέου μεγάλη μάχη, η Ολυμπιάδα προηγήθηκε με 5-3, ο ΑΟ Αιγιαλέων αντέδρασε και πήγε μπροστά με 8-7, οι γηπεδούχοι έκαναν το 9-8, για να γίνει ισοπαλία με 12-12, 14-14 και το σετ να καταλήξει στους πορτοκαλί με 19-17 που πανηγύρισαν τη νίκη.

Από τους «πορτοκαλί» πολύ καλή εμφάνιση έκαναν οι Παναγιωτάρας, Κάβουρας, Αδαμόπουλος, Μπρουκς και Ρουμελιώτης, ενώ από τον ΑΟ Αιγιαλέων ξεχώρισαν οι Βασιλάκος-Ντόντης.

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Δαρείος): Ρουμελιώτης, Φερτάκης, Μπρουκς, Παναγιωτάρας, Αδαμόπουλος, Κάβουρας, λίμπερo ο Πετρίδης, (Γεωργιόπουλος, Παπακωντντόπουλος).

ΑΟ ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ (Λιβαθηνός): Πατρινός, Βασιλάκος, Δασκαλόπουλος, Σαλαβασίδης, Μούρτζης, Μαρουλάς, λίμπερο ο Χ. Δασκαλόπουλος (Λαμπρόπουλος, Ντόντης, Κοντογεωργόπουλος).

