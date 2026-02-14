Σπουδαίο ντέρμπι στην Πάτρα, νίκησε η Ολυμπιάδα

Σπουδαίο ντέρμπι στην Πάτρα, νίκησε η Ολυμπιάδα
14 Φεβ. 2026 21:24
Pelop News

Σπουδαίο ντέρμπι έγινε στο κλειστό γήπεδο του Ταραμπουρα, όπου η ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας μετά από μεγάλη μάχη νίκησε εντός έδρας με 3-2 τον ΑΟ Αιγιαλέων, στο τοπικό ντέρμπι της 16ης αγωνιστικής της Α2 Εθνικής και ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Oι πορτοκαλί προηγήθηκαν με 1-0 και 2-1 σετ, όμως ο ΑΟ Αιγιαλέων κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 και 2-2 σετ.

Στο ται-μπρεικ έγινε εκ νέου μεγάλη μάχη, η Ολυμπιάδα προηγήθηκε με 5-3, ο ΑΟ Αιγιαλέων αντέδρασε και πήγε μπροστά με 8-7, οι γηπεδούχοι έκαναν το 9-8, για να γίνει ισοπαλία με 12-12, 14-14  και το σετ να καταλήξει στους πορτοκαλί με 19-17 που πανηγύρισαν τη νίκη.

Από τους «πορτοκαλί» πολύ καλή εμφάνιση έκαναν οι Παναγιωτάρας, Κάβουρας, Αδαμόπουλος, Μπρουκς και Ρουμελιώτης, ενώ από τον ΑΟ Αιγιαλέων ξεχώρισαν οι Βασιλάκος-Ντόντης.

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Δαρείος):  Ρουμελιώτης, Φερτάκης, Μπρουκς, Παναγιωτάρας, Αδαμόπουλος, Κάβουρας,  λίμπερo ο Πετρίδης, (Γεωργιόπουλος, Παπακωντντόπουλος).

ΑΟ ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ (Λιβαθηνός):  Πατρινός, Βασιλάκος, Δασκαλόπουλος, Σαλαβασίδης, Μούρτζης, Μαρουλάς, λίμπερο ο Χ.  Δασκαλόπουλος (Λαμπρόπουλος, Ντόντης, Κοντογεωργόπουλος).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:24 Σπουδαίο ντέρμπι στην Πάτρα, νίκησε η Ολυμπιάδα
21:16 Οι ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση «Βιολάντα»: Οι λόγοι που οδήγησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου
21:12 Μούσχουρη: «Έσπασε» όταν τη βράβευσε ο Νίκος Αλιάγας στη Γαλλία με λόγια του Νίκου Καζαντζάκη
21:12 ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Δείπνο σε καλό κλίμα με πολλά χαμόγελα, ΦΩΤΟ
21:00 Μάθημα στις εσχατιές της Ευρώπης, ΦΩΤΟ
20:51 Σορός άνδρα βρέθηκε σε παραλία της Λακωνίας
20:40 Αναμενομένη ήττα του Ερμή στο Βραχάτι
20:36 Πληρωμές: Από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου
20:24 Ζιζέλ Πελικό: «Αυτές ήταν σκηνές εγκλήματος»
20:12 Ο ΝΟΠ λύγισε στη Χίο και πηγαίνει στην επόμενη φάση με 4 βαθμούς
20:00 «Ενώθηκε η κοινή λογική», η Βουλγαράκη για τις αντιδράσεις στα σχόλια Παπανώτα
19:48 Καιρός: Αγριεύει και πάλι, βροχές, καταιγίδες και έντονα φαινόμενα
19:36 Ο Απόλλων κινδυνεύει να μείνει εκτός 6άδας και play-offs!
19:24 «Δεν συμμερίζομαι τις κριτικές του Μερτς για την κουλτούρα MAGA», η Μέλονι από την Αιθιοπία
19:12 «Βιολάντα»: Προσωρινά κρατούμενος ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου
19:00 Πάτρα: Ισχυρός πυλώνας το Κέντρο Υγείας του Βόρειου Τομέα, αποκτά μαγνήτη και αξονικό
18:47 «Σκλάβος του πολέμου ο Πούτιν, δώστε μας εκεχειρία για δυο μήνες και πάμε σε εκλογές» επίθεση και αίτημα Ζελένσκι
18:36 Απατεώνες απέσπασαν χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ
18:24 ΗΠΑ: Θύελλα αντιδράσεων από πληροφορίες ότι χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη στην επιχείρηση σύλληψης Μαδούρο
18:12 «Με το ζόρι αναπνέουν, είναι σε σοκ», η αδερφή του 15χρονου για την τραγωδία στη Λούτσα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14-15/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ