Σρι Λάνκα: Πυρπολήθηκε η κατοικία του πρωθυπουργού – Εκτός ελέγχου οι διαδηλώσεις

Πλέον η κατάσταση στην Σρι Λάνκα βρίσκεται εκτός ελέγχου από τις καθημερινές μαζικές διαδηλώσεις, ενώ διαδηλωτές εισέβαλαν για δεύτερη φορά στην κατοικία του πρωθυπουργού, μόνο που τώρα την πυρπόλησαν, καθώς δεν μπόρεσαν να τους απωθήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Σρι Λάνκα – Ασία: Παραιτείται ο πρωθυπουργός – Χιλιάδες διαδηλωτές εισέβαλαν στο προεδρικό μέγαρο ΦΩΤΟ

«Διαδηλωτές εισέβαλαν στην ιδιωτική κατοικία του πρωθυπουργού Λάνκα Ρανίλ Βικρεμεσίνγκε και την πυρπόλησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά το γραφείο του πρωθυπουργού.

Σημειώνεται, ότι η χώρα αντιμετωπίζει την χειρότερη οικονομική κρίση στην ιστορία της, με τον αυξανόμενο πληθωρισμό να έχει εκτινάξει στα ύψη τις τιμές σε καύσιμα, τρόφιμα και άλλα βασικά αγαθά.

#SriLankaProtests | Prime Minister Ranil Wickremesinghe requests both the security forces and the protesters to act with restraint to prevent any violence and ensure the safety of the public: Prime Minister's Office (PMO)

— NDTV (@ndtv) July 9, 2022