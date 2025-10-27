Στα 10,74 δισ. δολάρια η αξία του deal Τουρκίας-Βρετανίας για την προμήθεια 20 Eurofighter

Στην Τουρκία οι υπογραφές της σύμβασης για την προμήθεια 20 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon στην Τουρκία, ήταν το βασικό θέμα στη συνάντηση του Κιρ Στάρμερ με τον Ταγίπ Ερντογάν, η οποία έγινε στην Κωνσταντινούπολη.

Την οριστικοποίηση του deal, που κυνηγούσε εδώ και πολύ καιρό η Άγκυρα, γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος του Στάρμερ, ενώ ο ίδιος ο Βρετανός πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφτηκε την τουρκική αεροναυπηγική βιομηχανία, όπου κατασκευάζονται τα τουρκικά μαχητικά KAAN, γνωστοποίησε πως με το deal που υπογράφηκε, εξασφάλισε 20.000 νέες θέσεις εργασίας για τους συμπατριώτες του.

I’ve just agreed a deal with Türkiye to secure 20,000 British jobs across the UK. pic.twitter.com/n9wCYL7rRj — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 27, 2025

