Στα 10,74 δισ. δολάρια η αξία του deal Τουρκίας-Βρετανίας για την προμήθεια 20 Eurofighter

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφτηκε την τουρκική αεροναυπηγική βιομηχανία, όπου κατασκευάζονται τα τουρκικά μαχητικά KAAN

27 Οκτ. 2025 18:25
Στην Τουρκία οι υπογραφές της σύμβασης για την προμήθεια 20 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon στην Τουρκία, ήταν το βασικό θέμα στη συνάντηση του Κιρ Στάρμερ με τον Ταγίπ Ερντογάν, η οποία έγινε στην Κωνσταντινούπολη.

Την οριστικοποίηση του deal, που κυνηγούσε εδώ και πολύ καιρό η Άγκυρα, γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος του Στάρμερ, ενώ ο ίδιος ο Βρετανός πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφτηκε την τουρκική αεροναυπηγική βιομηχανία, όπου κατασκευάζονται τα τουρκικά μαχητικά KAAN, γνωστοποίησε πως με το deal που υπογράφηκε, εξασφάλισε 20.000 νέες θέσεις εργασίας για τους συμπατριώτες του.
