Στα 22,25 δις. οι τουριστικές εισπράξεις στο 10μηνο

Συνεχίζονται τα ευχάριστα μηνύματα από το μέτωπο του Τουρισμού γα τν Ελλάδα, καθώς όπως έγινε γνωστό διατηρήθηκε και τον Οκτώβριο η αυξητική τάση των εσόδων από τον τουρισμό, συμβάλλοντας στον περιορισμό του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

Ειδικότερα, τον Οκτώβριο καταγράφηκαν ταξιδιωτικές εισπράξεις 2,25 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 170 εκατ. ευρώ από την ίδια περίοδο πέρυσι ή κατά 8,2%, καθώς οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 7,2%.

Έτσι, στο σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου – Οκτωβρίου οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 22,385 δισ. ευρώ, έναντι των 20,554 δισ. ευρώ κατά την ίδια περίοδο πέρυσι. Συγκεκριμένα, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 4,4% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 8,9%.

Ειδικότερα, όπως ενημέρωσε η Τράπεζα της Ελλάδας τον Οκτώβριο του 2025:

– Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, λόγω της επιδείνωσης πρωτίστως των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών.

– Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2024, λόγω της βελτίωσης κυρίως των ισοζυγίων αγαθών και πρωτογενών εισοδημάτων και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου υπηρεσιών, ενώ το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων επιδεινώθηκε.

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Τον Οκτώβριο του 2025, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 449,5 εκατ. ευρώ έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2024 και διαμορφώθηκε σε 1,1 δισεκ. ευρώ, ενώ το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών κατέγραψε βελτίωση.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν και οι εισαγωγές μειώθηκαν. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν άνοδο κατά 7,2% (11,8% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 4% (-2,7% σε σταθερές τιμές). Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 3,2% σε τρέχουσες τιμές (6,2% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα περιορίστηκαν κατά 1,9% (-2,7% σε σταθερές τιμές).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε μικρή μείωση, λόγω της καταγραφής ελλείμματος έναντι πλεονάσματος στο ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών και της επιδείνωσης στο ισοζύγιο μεταφορών, η οποία αντισταθμίστηκε στο μεγαλύτερο βαθμό από τη βελτίωση στο ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Σε σύγκριση με το Οκτώβριο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 7,2% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 8,2%.

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2024, αντανακλώντας κυρίως την καταγραφή καθαρών πληρωμών έναντι καθαρών εισπράξεων για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασε έλλειμμα έναντι πλεονάσματος τον Οκτώβριο του 2024, ως αποτέλεσμα της καταγραφής καθαρών πληρωμών έναντι καθαρών εισπράξεων στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 1,8 δισεκ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκε σε 8,1 δισεκ. ευρώ. Βελτίωση κατέγραψε και το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών.

