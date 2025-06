Στα άκρα Τραμπ – Μασκ: Διάψευση για τηλεφώνημα – «Δεν είμαι έτοιμος να μιλήσω»

Ρήγμα στις σχέσεις των δύο ανδρών – Πόλεμος αναρτήσεων και αιχμές για επιχορηγήσεις, φορολογικό και… πάρτι του 1992

Σε τροχιά ανοιχτής σύγκρουσης φαίνεται να εισέρχονται ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Έλον Μασκ, με εκατέρωθεν δηλώσεις, αιχμές και αποκαλύψεις που κλιμακώνουν την ένταση και θέτουν εν αμφιβόλω κάθε προοπτική συνεργασίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος διέψευσε τις πληροφορίες για επικείμενη τηλεφωνική συνομιλία με τον ιδρυτή της Tesla, τον οποίο χαρακτήρισε «άνθρωπο που έχει χάσει το μυαλό του».

Διάψευση Τραμπ και ειρωνείες για τον Μασκ

Το Politico μετέδωσε ότι επρόκειτο να υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ισχυρών ανδρών, εντός της ημέρας. Ωστόσο, σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο ABC News, ο Ντόναλντ Τραμπ το αρνήθηκε κατηγορηματικά και μάλιστα με προσβλητικό τόνο:

Λευκός Οίκος: Η αντίδραση στις αποκαλύψεις Μασκ κατά Τραμπ για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων

«Εννοείτε τον άνθρωπο που έχει χάσει το μυαλό του; Δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να μιλήσω μαζί του αυτή τη στιγμή», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Μασκ επιδιώκει την επικοινωνία, αλλά ο ίδιος δεν είναι διατεθειμένος να ανταποκριθεί.

Η δήλωση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά από δημόσια λογομαχία των δύο ανδρών με αφορμή το νέο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ, το οποίο έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από τον Έλον Μασκ.

Ρήξη με αιχμές για κρατικές επιδοτήσεις

Η σύγκρουση φαίνεται να βαθαίνει, καθώς ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να τερματίσει κρατικά συμβόλαια και επιδοτήσεις που έχουν χορηγηθεί στις εταιρείες του Μασκ, υπογραμμίζοντας:

«Ο πιο εύκολος τρόπος να εξοικονομήσουμε δισεκατομμύρια δολάρια στον προϋπολογισμό μας είναι να σταματήσουμε τις επιχορηγήσεις και τα συμβόλαια του Έλον», έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social.

NEW: Donald Trump tells ABC News that he’s not particularly interested in talking to Elon Musk, calling him “a man who has lost his mind.” pic.twitter.com/AJfzbcoR0b

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) June 6, 2025