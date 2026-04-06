Στα χαμηλότερα επίπεδα 9ετίας τα σταθερά επιτόκια στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα

Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων σταθερής περιόδου έως πέντε χρόνια υποχώρησε τον Φεβρουάριο του 2026 στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα ετών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,95%, από 3,13% που ήταν τον Ιανουάριο, πέφτοντας για πρώτη φορά κάτω από το 3% από τις αρχές του 2017.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην πέμπτη θέση μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης με τα χαμηλότερα επιτόκια σε αυτή την κατηγορία δανείων, η οποία παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής ανάμεσα στους δανειολήπτες το τελευταίο διάστημα.

Το μέσο επιτόκιο στην ευρωζώνη για στεγαστικά δάνεια σταθερής διάρκειας έως πέντε χρόνια διαμορφώθηκε στο 3,37%. Την πρώτη πεντάδα των φθηνότερων χωρών συμπληρώνουν η Μάλτα με 1,71%, η Πορτογαλία με 2,72%, η Βουλγαρία με 2,90%, η Κροατία με 2,92% και η Ελλάδα με 2,95%.

Στο άλλο άκρο, τις υψηλότερες χρεώσεις παρουσιάζουν η Λετονία με 8,41%, η Εσθονία με 6,34%, η Λιθουανία με 5,94%, ενώ ακολουθούν η Ολλανδία και το Βέλγιο με 3,73%. Στις μεγαλύτερες οικονομίες, το επιτόκιο ήταν 3,63% στη Γερμανία, 3,53% στην Ιταλία και 3,31% στη Γαλλία.

Μετά από μακρά περίοδο αρνητικών καθαρών ροών, η στεγαστική πίστη στην Ελλάδα επέστρεψε σε θετικό πρόσημο από τον Οκτώβριο του 2025. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι η δωδεκάμηνη μεταβολή των στεγαστικών δανείων τον Φεβρουάριο του 2026 ανήλθε στο +1,1%.

Το μέσο ποσό των στεγαστικών δανείων που χορηγούνται ξεπερνά τις 100.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό έγκρισης των αιτήσεων έχει διαμορφωθεί πάνω από 85% και φτάνει έως και 90% τους τελευταίους μήνες.

