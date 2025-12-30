Στα χέρια της Αστυνομίας διακινητής ναρκωτικών στην Πάτρα
Ο άνδρας συνελήφθη, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.
Για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών συνελήφθη, άνδρας στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, το μεσημέρι της Δευτέρας 29/12/2025, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5,5 γραμμάρια κάνναβης, ενώ κατασχέθηκε μια μοτοσικλέτα ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών.
