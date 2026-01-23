Στα χέρια της αστυνομίας στην Αμαλιάδα γυναίκα με ποινή φυλάκισης για κλοπή

Συνελήφθη χθες το πρωί στην Αμαλιάδα ημεδαπή γυναίκα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, στο πλαίσιο εκτέλεσης καταδικαστικών αποφάσεων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, σε βάρος της εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πύργου, με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης ενός έτους και έξι μηνών για κλοπή.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



