Στα χέρια της αστυνομίας στην Αμαλιάδα γυναίκα με ποινή φυλάκισης για κλοπή

Στη σύλληψη ημεδαπής γυναίκας στην Αμαλιάδα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της καταδικαστική απόφαση για κλοπή από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πύργου.

23 Ιαν. 2026 12:02
Pelop News

Συνελήφθη χθες το πρωί στην Αμαλιάδα ημεδαπή γυναίκα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, στο πλαίσιο εκτέλεσης καταδικαστικών αποφάσεων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, σε βάρος της εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πύργου, με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης ενός έτους και έξι μηνών για κλοπή.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης.

