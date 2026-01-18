Φονικό στη Μακρυνεία: ο δράστης είχε εξωσυζυγική σχέση με τη σύζυγο του θύματος...

Στα δικαστήρια Μεσολογγίου μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (18/1), ο 44χρονος δράστης της δολοφονίας του 51χρονου Προέδρου της Κοινότητας Λιθοβουνίου Αγρινίου, που βρέθηκε νεκρός από σφαίρες μέσα στο αυτοκίνητό του, σε αγροτική περιοχή της Μακρυνείας.

Στον δράστη, που έχει ομολογήσει από χθες την πράξη του, θα απαγγελθούν κατηγορίες. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη.

Υπό αστυνομικό κλοιό βρίσκεται την ίδια ώρα η ευρύτερη περιοχή, με τις Αρχές να εκφράζουν φόβους για αντίποινα.

Ο 44χρονος, που φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στο θύμα, στην κατάθεσή του μέχρι τώρα υποστήριξε ότι τη στιγμή του περιστατικού, είδε το θύμα να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να χτυπήσει πρώτος. «Τον πρόλαβα. Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος».

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για την ερωτική αντιζηλία εξαιτίας της συζύγου του Κοινοτάρχη, ενώ όπως προκύπτει, από τις μέχρι στιγμής μαρτυρίες, δράστης και θύμα φέρονται να είχαν στο παρελθόν φιλικές σχέσεις.

Ο 44χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι υπήρχε ερωτική αντιζηλία με το θύμα. Όπως υποστήριξε, η σύζυγος του θύματος είχε αναπτύξει εξωσυζυγική σχέση με τον ίδιο. Μάλιστα είχε φύγει από το σπίτι της, μένοντας στην Πάτρα, μέχρι που τελικά αποφάσισε να τα «βρει» ξανά με τον σύζυγό της και να επιστρέψει σε αυτόν.

Ωστόσο σύμφωνα πάντα με μαρτυρίες χωριανών, η φιλία τους ράγισε όταν η σύζυγος του προέδρου σύναψε σχέση με τον δράστη και να εγκατέλειψε τον άνδρα της για περίπου έναν χρόνο.

Όταν η σχέση αυτή έληξε, η γυναίκα επέστρεψε στον σύζυγό της. Εκείνος τη δέχτηκε ξανά στο σπίτι τους, την αγκάλιασε όπως λένε οι ίδιοι οι κάτοικοι του χωριού για τον πρόεδρο τους, για χάρη του μονάκριβου παιδιού τους. Παρά την προσπάθεια να σταθούν ξανά ως οικογένεια, το τραύμα δεν έκλεισε ποτέ. «Τον σταυρό του, τον κουβαλούσε μόνος του» αναφέρουν χαρακτηριστικά άνθρωποι που τον γνώριζαν καλά.

Οι σχέσεις των δύο ανδρών έκτοτε ήταν τεταμένες. Τυχαίες συναντήσεις στο χωριό κατέληγαν σε σκληρές κουβέντες και απειλές, γνωστές σε όλους.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν χθες στις 9 περίπου το πρωί, στο καφενείο του χωριού. Εκεί βρισκόταν το θύμα και έπινε τον καφέ του, όταν ξαφνικά φέρεται να είδε τον δράστη να περνάει με το αυτοκίνητό του. Μάρτυρες είπαν πως ο 50χρονος μπήκε μέσα στο αυτοκίνητό του και άρχισε να τον ακολουθεί.

Στο σημείο που έγινε το φονικό, ο 44χρονος κατάλαβε, ότι τον ακολουθεί το θύμα και έκανε αναστροφή. Τότε ο δράστης φέρεται να έβγαλε την καραμπίνα του και άρχισε να πυροβολεί το αυτοκίνητο του 50χρονου.

Το θύμα δέχτηκε τα σκάγια στο πίσω μέρος του κεφαλιού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Το αυτοκίνητό του άρχισε να ακολουθεί μια τρελή πορεία για περίπου 70 μέτρα και κατέληξε σε ένα χωράφι.

