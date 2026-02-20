Starliner 2024: Η NASA αποκαλύπτει σοβαρές αστοχίες στην πρώτη επανδρωμένη δοκιμή

Ένα εξαιρετικά ανησυχητικό πλαίσιο γύρω από την αποστολή του 2024 φέρνει στο φως η νέα έκθεση της NASA, καταγράφοντας ότι οι αστροναύτες Μπουτς Γουίλμορ και Σάνι Γουίλιαμς βρέθηκαν αντιμέτωποι με συνθήκες που χαρακτηρίζονται «απειλητικές για τη ζωή». Η έρευνα κατέταξε το περιστατικό ως «ατύχημα Τύπου Α», τοποθετώντας το στην ίδια κατηγορία σοβαρότητας με τις τραγωδίες των διαστημικών λεωφορείων Challenger (1986) και Columbia (2003). Ανώτατος αξιωματούχος της υπηρεσίας σχολίασε χαρακτηριστικά: «Παραλίγο να είχαμε μια πραγματικά τρομερή ημέρα».

Η κάψουλα Boeing Starliner εκτελούσε την πρώτη επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση της προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό τον Ιούνιο του 2024, όταν εμφάνισε βλάβη στους προωθητήρες. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το σκάφος τέθηκε επικίνδυνα εκτός ελέγχου, με το πλήρωμα να προχωρά σε επανεκκίνηση του συστήματος πρόωσης και χειροκίνητη προσέγγιση του σταθμού, επιτυγχάνοντας τελικά την πρόσδεση.

Ο νέος επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, δήλωσε ότι η έκβαση «θα μπορούσε να ήταν πολύ, πολύ διαφορετική» εάν οι προωθητήρες δεν επανέρχονταν ή εάν δεν επιτυγχανόταν η πρόσδεση. Η έκθεση επισημαίνει ότι η κάψουλα δεν ήταν επαρκώς έτοιμη για επανδρωμένη πτήση, ενώ καταγράφει ότι προβλήματα στους προωθητήρες σημειώθηκαν και κατά την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα.

Ξεκίνησαν για δέκα ημέρες, παρέμειναν εννέα μήνες

Οι δύο αστροναύτες επρόκειτο να παραμείνουν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για δέκα ημέρες, όμως η αποστολή παρατάθηκε σε εννέα μήνες, καθώς η NASA αξιολογούσε τη φύση και την έκταση της βλάβης. Το Starliner επέστρεψε τελικά στη Γη χωρίς τους αστροναύτες.

Η έρευνα υπογραμμίζει ότι τα τεχνικά προβλήματα του προγράμματος είχαν εμφανιστεί ήδη από τη φάση ανάπτυξης, με αναφορές σε ζητήματα υλικών και στο σύστημα αλεξιπτώτων. Παράλληλα, σημειώνεται ότι οι τεχνικές αστοχίες επιδεινώθηκαν από λάθη ηγεσίας και από «πολιτισμική ρήξη» στη συνεργασία μεταξύ Boeing και NASA.

«Το αρχείο διορθώνεται»

Η NASA αρχικά δεν κατέταξε την απώλεια πρόωσης ως «ατύχημα Τύπου Α», παρά το ότι — σύμφωνα με την έκθεση — πληρούσε τα σχετικά κριτήρια, καθώς συνιστούσε «απόκλιση από ελεγχόμενη πτήση». Όπως αναφέρεται, η υπηρεσία είχε επικεντρωθεί υπερβολικά στη διασφάλιση επιχειρησιακής εναλλακτικής έναντι της κάψουλας της SpaceX, γεγονός που οδήγησε σε ανάληψη ρίσκου ασύμβατου με τα πρότυπα ασφαλείας επανδρωμένων αποστολών. «Το αρχείο πλέον διορθώνεται», δήλωσε ο Άιζακμαν.

Η Boeing από την πλευρά της υποστηρίζει ότι έχουν υλοποιηθεί «σημαντικές αλλαγές» και «ουσιαστική πρόοδος» στις διορθωτικές ενέργειες. NASA και Boeing συνεχίζουν τη διερεύνηση των αιτίων, ενώ το Starliner δεν θα επανέλθει σε πτήσεις έως ότου επιλυθούν πλήρως τα ζητήματα.

Νέα σεληνιακή αποστολή μετά από μισό αιώνα

Την ίδια στιγμή, η NASA προετοιμάζει τετραμελές πλήρωμα για την πρώτη αποστολή σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη μετά από περισσότερα από 50 χρόνια. Ο υπερπύραυλος SLS και η κάψουλα Orion έχουν αντιμετωπίσει τεχνικές προκλήσεις, μεταξύ άλλων διαρροές υδρογόνου και ζητήματα με τη θερμική ασπίδα.

Πρόσφατη πρόβα αντίστροφης μέτρησης διακόπηκε λόγω διαρροής, ωστόσο οι μηχανικοί προχώρησαν σε αντικατάσταση εξαρτήματος και νέα δοκιμή ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Η NASA διαβεβαιώνει ότι οι απαραίτητες αναβαθμίσεις έχουν υλοποιηθεί.

Ως πρώτη πιθανή ημερομηνία εκτόξευσης της αποστολής Artemis έχει οριστεί η 6η Μαρτίου, υπό την προϋπόθεση ότι οι τελικοί έλεγχοι ασφαλείας θα ολοκληρωθούν χωρίς απρόοπτα.

