Στάση εργασίας σήμερα και διαμαρτυρία εκπαιδευτικών στην Πάτρα

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πάτρας, μαζί με την Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας έχει προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σήμερα Παρασκευή 30/01/2026.

Έχει αποφασίσει 3ωρη στάση εργασίας (11:00-14:00) για το πρωινό πρόγραμμα και στάση εργασίας για το ολοήμερο πρόγραμμα (14:00-17:30) προκειμένου να διευκολυνθεί η μαζική συμμετοχή των συναδέλφων/ισσών στη συγκέντρωση.

Τρεις εκπαιδευτικοί ΠΕ μέλη του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ καλούνται σε ακρόαση και απολογία ενώπιον του Α ́ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου δίχως να έχουν υποπέσει σε κανένα παράπτωμα, για το «αδίκημα» συμμετοχής στη νόμιμα προκηρυγμένη απεργία – αποχή.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας παραθέτουμε την ανακοίνωση της ΔΟΕ για την κλήση σε απολογία απεργών εκπαιδευτικών από το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό της Πελοποννήσου την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 και σας καλούμε σε παράσταση διαμαρτυρίας μαζί με την Α΄ΕΛΜΕ Αχαΐας την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 στις 13:30μ.μ. στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .

Μετά το Ηράκλειο,τη Λακωνία επέλεξε για να συνεχίσει το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α τις πειθαρχικές διώξεις σε βάρος των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην απεργία – αποχή από την αξιολόγηση του ν.4823/21 που έχει κηρύξει ο κλάδος με αποφάσεις του (Ολομέλεια Προέδρων 1ης Απριλίου 2024, 93η και 94η Γ.Σ. ΔΟΕ). Τρεις συναδέλφισσες εκπαιδευτικοί Π.Ε., μέλη του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λακεδαίμονος «Ο Πλήθων», καλούνται σε ακρόαση και απολογία ενώπιον του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 διαδοχικά 13:30, 14:00, 14:30 δίχως να έχουν υποπέσει σε κανένα πειθαρχικό παράπτωμα, για το «αδίκημα» συμμετοχής στη νόμιμα προκηρυγμένη απεργία – αποχή.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταδικάζει

∙ την αντεργατική, αντιεκπαιδευτική πολιτική των πειθαρχικών διώξεων και τον επιδιωκόμενο εκφοβισμό της εκπαιδευτικής κοινότητας.

∙ την κυβερνητική και εκπαιδευτική πολιτική, που επιδιώκει την εμπορευματοποίηση και κατηγοριοποίηση των σχολείων αγνοώντας συνειδητά τα πραγματικά προβλήματα της εκπαίδευσης και τις καταστροφικές συνέπειες των αποφάσεών της σε αυτή.

∙ την εκπαιδευτική πολιτική των κυβερνήσεων διαχρονικά, που υποβαθμίζουν τη δημόσια εκπαίδευση. Μια πολιτική που δεν μπορεί να πείσει κανέναν πια και επικεντρώνεται στις διώξεις ποινικοποιώντας τους αγώνες των εκπαιδευτικών.

Ολόκληρος ο κλάδος στέκεται στο πλευρό των διωκόμενων εκπαιδευτικών όπως αποδείχθηκε και στη μεγάλη κινητοποίηση στις 21/1/2026.

Απαιτούμε και διεκδικούμε την πλήρη απαλλαγή και δικαίωσή τους. Η προσπάθεια της κυβέρνησης και του Υπουργείου να τρομοκρατήσει τον κλάδο θα πέσει στο κενό. Ενωμένοι και συσπειρωμένοι θα τα καταφέρουμε!

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στηρίζει σε όλα τα επίπεδα τις διωκόμενες συναδέλφους και θα βρεθεί στο πλευρό τους σε κάθε σε κάθε φάση και με όλα τα μέσα. Η δικαίωση των τριών εκπαιδευτικών της Λακωνίας, όπως και των τριών εκπαιδευτικών στo Ηράκλειο, που αποτελούν τις πρώτες -από τις χιλιάδες περιπτώσεις διώξεων- που έχουν ξεκινήσει να συζητιούνται στα Πειθαρχικά, θα αποτελέσει δικαίωση όλων μας.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., αποφασίζει τρίωρη στάση εργασίας (11:00-14:00) για το πρωινό πρόγραμμα και στάση εργασίας για το ολοήμερο πρόγραμμα (14:00-17:30) προκειμένου να διευκολυνθεί η μαζική συμμετοχή των συναδέλφων/ισσών στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου στην Τρίπολη, στις 30/1/2026 και ώρα 13:00 μ.μ. κατά τη διαδικασία ακρόασης από το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό. Αντίστοιχα οι Σ.Ε.Π.Ε. μπορούν να κηρύσσουν και επιπλέον στάσεις εργασία προκειμένου να πάρουν μέρος οι συνάδελφοι στις συγκεντρώσεις.

Νίκη στον αγώνα του κλάδου. Οι διώξεις δε θα περάσουν.

