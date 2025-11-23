Στάση στο Αίγιο ο Παύλος Γερουλάνος

Πέρασε από το Αίγιο, πριν κατέβει στην Πάτρα για τη Συνδιάσκεψη της Δυτικής Ελλάδας του ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Γερουλάνος. Και είχε επαφές και με στελέχη του Κινήματος στην Αιγιάλεια. Μαζί του ήταν η Νάντια Ασκούνη, από τα πιο δικά του πρόσωπα σε όλη την Αχαϊα, η Ελευθερία Μαρνέλη και ο Φάνης Ραμπαβίλας.

