Στάση στο Αίγιο ο Παύλος Γερουλάνος
Ερχόμενος στην Πάτρα για τη Συνδιάσκεψη, σταμάτησε στο Αίγιο για επαφές με στελέχη και φίλους του ΠΑΣΟΚ
Πέρασε από το Αίγιο, πριν κατέβει στην Πάτρα για τη Συνδιάσκεψη της Δυτικής Ελλάδας του ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Γερουλάνος. Και είχε επαφές και με στελέχη του Κινήματος στην Αιγιάλεια. Μαζί του ήταν η Νάντια Ασκούνη, από τα πιο δικά του πρόσωπα σε όλη την Αχαϊα, η Ελευθερία Μαρνέλη και ο Φάνης Ραμπαβίλας.
