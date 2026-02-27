Στασιμότητα στο λιανεμπόριο της Πάτρας: Οι εκπτώσεις δεν «ζέσταναν» τα ταμεία – Υποτονικός ο τζίρος και του Φεβρουαρίου

Στασιμότητα εμφανίζουν οι πωλήσεις στο λιανικό εμπόριο, συνοδευόμενη με μια μόνο μικρή ετήσια αύξηση 2%, αντί της αναμενόμενης σταθεροποίησης της κατανάλωσης. Το θετικό πρόσημο στα επίπεδα του +5%, που προσδοκούσαν οι έμποροι να ξεκινήσει και η νέα χρονιά, αρχής γενομένης με τις χειμερινές τακτικές εκπτώσεις, δεν επαληθεύτηκε.

Ακόμα και εάν από τα 74,8 δισ. ευρώ του συνολικού τζίρου του λιανεμπορίου, αφαιρεθούν οι τρεις μεγάλοι κλάδοι τροφίμων, οχημάτων και καυσίμων, η αύξηση του ετήσιου τζίρου των 27,3 δισ. ευρώ των λοιπών επιχειρήσεων λιανικής, αντιστοιχεί επίσης σε αύξηση 2%. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο κύκλος εργασιών των σούπερ μάρκετ με αύξηση 4,4% στα 20,4 δισ. ευρώ, που μάλιστα για πρώτη φορά ξεπερνά το 27% του συνολικού τζίρου στο λιανικό εμπόριο.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, για τη Δυτική Ελλάδα και τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το 2025 ανήλθε σε 914,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 0,03% κατά 355.000 ευρώ σε σχέση με το 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 914,5 εκατ. ευρώ.

Στο σύνολο του λιανικού εμπορίου στη Δυτική Ελλάδα, ο κύκλος εργασιών το 2025 ανήλθε σε 2,3 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 21,4 εκατ. ευρώ ή 0,9% σε σχέση με το 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 2,8 δισ. ευρώ.

Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση και τα προβλήματα των Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων (ΕΒΕ), αποτέλεσε αντικείμενο διευρυμένης σύσκεψης που έγινε προχθές το βράδυ, στην αίθουσα της ΟΕΒΕΣΝΑ.

Χαρακτηριστική της κατάστασης, η δήλωση του προέδρου του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρου Λουλούδη ο οποίος είπε μεταξύ άλλων: «Τα στοιχεία για τη ρευστότητα, το αυξημένο λειτουργικό κόστος και τη μείωση του τζίρου δεν αφήνουν περιθώρια ωραιοποίησης. Η ανάπτυξη οφείλει να φτάνει στη μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση -εκεί που βρίσκεται η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, πιστεύω βαθιά ότι μόνο με συνεργασία, συντονισμό και τεκμηριωμένες προτάσεις μπορούμε να πετύχουμε ουσιαστικές λύσεις. Δεν ζητούμε προνομιακή μεταχείριση. Ζητούμε δίκαιους όρους. Και σε αυτή την κατεύθυνση, η πόρτα μας είναι ανοιχτή για κοινές πρωτοβουλίες και μετρήσιμα αποτελέσματα».

Οι προτιμήσεις των καταναλωτών, κατά τη διάρκεια και των φετινών εκπτώσεων, παρέμειναν οι καθιερωμένες, ενώ οι αγοραστικές συνήθειες εστίασαν και πάλι σε προσωπικές και οικογενειακές αγορές, αλλά μικρότερης συχνότητας και έντασης. Κατά την διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων εκτιμάται πως τουλάχιστον 6 στους 10 καταναλωτές εκμεταλλεύτηκαν τις εκπτωτικές τιμές, με 3 στους 10 να κάνουν αγορές ένδυσης-υπόδησης, 2 στους 10 σε είδη τεχνολογίας και 1 στους 10 σε είδη σπιτιού. Για τους υπόλοιπους 4 στους 10 καταναλωτές, η περίοδος των εκπτώσεων ήταν «αδιάφορη», λόγω της παγιωμένης ακρίβειας που δύσκολα αντιμετωπίζεται, ακόμα και με εκπτωτικές τιμές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



