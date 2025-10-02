Σταθερά και ελαφρώς μειωμένα τα τιμολόγια ρεύματος τον Οκτώβριο

Σταθερές ή μειωμένες χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος θα ισχύσουν για τον Οκτώβριο για την πλειοψηφία των καταναλωτών, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο. Οι μεγάλοι πάροχοι της αγοράς επέλεξαν να απορροφήσουν την αύξηση στη χονδρική τιμή ενέργειας, η οποία τον Σεπτέμβριο σκαρφάλωσε κατά 27%, φτάνοντας τα 92,77 ευρώ/MWh από 73,15 ευρώ τον Αύγουστο.

Αντίθετα, μικρότεροι προμηθευτές προχώρησαν σε ανατιμήσεις, ακολουθώντας την πορεία της αγοράς.

Η ΔΕΗ, που κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο, διατήρησε αμετάβλητο το «πράσινο» οικιακό τιμολόγιο στα επίπεδα του Σεπτεμβρίου: 0,129 ευρώ/kWh για κατανάλωση έως 500 kWh, 0,153 ευρώ για μεγαλύτερη κατανάλωση και 0,11481 ευρώ για το μειωμένο ωράριο.

Συνολικά, σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Αρχή, τα τιμολόγια Οκτωβρίου εμφανίζονται χαμηλότερα από αυτά του Αυγούστου, με μειώσεις που κυμαίνονται από 2% έως 17%.

Ιδιαίτερα ελκυστικά αποδεικνύονται τα «μπλε» σταθερά τιμολόγια, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις κινούνται κάτω από τα 0,10 ευρώ/kWh. Τα συμβόλαια αυτά προτιμώνται όλο και περισσότερο από τους καταναλωτές, καθώς συνδυάζουν χαμηλότερες χρεώσεις με ασφάλεια έναντι πιθανών αυξήσεων τους επόμενους μήνες.

Όλα τα διαθέσιμα τιμολόγια των προμηθευτών έχουν δημοσιευθεί στην πλατφόρμα της Ρυθμιστικής Αρχής energycost.gr.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



