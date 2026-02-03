Σταθερά και τα επαγγελματικά τιμολόγια ρεύματος τον Φεβρουάριο 2026

Χωρίς σημαντικές μεταβολές διαμορφώθηκαν οι χρεώσεις των πράσινων επαγγελματικών τιμολογίων.

Σταθερά και τα επαγγελματικά τιμολόγια ρεύματος τον Φεβρουάριο 2026
03 Φεβ. 2026 8:51
Pelop News

Τα πράσινα επαγγελματικά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για τον Φεβρουάριο 2026 διατηρούνται σε σταθερά επίπεδα, χωρίς αξιοσημείωτες διακυμάνσεις σε σχέση με τον Ιανουάριο.

Το εύρος των χρεώσεων κυμαίνεται από 15,8 έως 26,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα (kWh), με την πλειονότητα των παρόχων να διατηρεί τις τιμές του προηγούμενου μήνα. Η σταθεροποίηση αυτή αποδίδεται στη σχετικά ήπια πορεία της χονδρεμπορικής αγοράς ενέργειας τον προηγούμενο μήνα.

Παράλληλα, το αγροτικό τιμολόγιο της ΔΕΗ παραμένει αμετάβλητο στα 14,58 λεπτά/kWh, όπως ίσχυε και τον Ιανουάριο 2026.

Οι ανακοινώσεις των παρόχων για τα επαγγελματικά πράσινα τιμολόγια (κυμαινόμενα) αντανακλούν την τάση σταθεροποίησης που παρατηρείται και στα οικιακά πράσινα τιμολόγια, όπου η ΔΕΗ διατηρεί τη χαμηλότερη χρέωση.

Αναλυτικός πίνακας τιμών επαγγελματικών πράσινων τιμολογίων Φεβρουαρίου 2026 (ενδεικτικές χρεώσεις προμήθειας σε λεπτά/kWh, χωρίς ΦΠΑ και λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις – βασισμένες σε ανακοινώσεις παρόχων):

  • ΔΕΗ: ~15,8 – 16,5 λεπτά/kWh (ανάλογα με κατηγορία ισχύος/κατανάλωσης)
  • Protergia: ~15,9 λεπτά/kWh
  • ΗΡΩΝ: ~16,0 – 16,5 λεπτά/kWh
  • NRG / nrg: ~17,0 – 18,0 λεπτά/kWh
  • Λοιποί πάροχοι: έως 26,2 λεπτά/kWh (ανώτερο εύρος σε ορισμένες περιπτώσεις)

Οι ακριβείς τιμές εξαρτώνται από την κατηγορία ισχύος παροχής (χαμηλή, μέση, υψηλή τάση), τη ζώνη κατανάλωσης, τυχόν εκπτώσεις συνέπειας και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (Δίκτυα, ΑΠΕ, ΕΤΜΕΑΡ κ.λπ.). Οι επιχειρήσεις καλούνται να ελέγξουν τις επίσημες αναρτήσεις των παρόχων ή την πλατφόρμα της ΡΑΑΕΥ για την τελική χρέωση που αφορά την παροχή τους.

Η ΔΕΗ έχει ήδη αναρτήσει αναλυτικούς πίνακες χρεώσεων για επαγγελματικές κατηγορίες, ενώ νέα προϊόντα όπως το myBusinessDynamic (ωριαία τιμολόγηση) αναμένεται να είναι διαθέσιμα εντός του Φεβρουαρίου για επιχειρήσεις με έξυπνους μετρητές.

