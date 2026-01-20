Σταθερές οι τιμές στην Πάτρα – Στα 1,07–1,13 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης

Θετική είναι φέτος η εικόνα στην αγορά πετρελαίου θέρμανσης της Πάτρας, καθώς οι τιμές έχουν σταθεροποιηθεί σε σχετικά χαμηλά επίπεδα με αποτέλεσμα οι παραγγελίες να είναι αυξημένες σε σύγκριση με άλλες χρονιές.

Οι μέσες τιμές κινούνται κοντά στα επίπεδα εκκίνησης της φετινής περιόδου, ωστόσο, οι αποκλίσεις μεταξύ περιοχών παραμένουν έντονες, με τη διαφορά κόστους μεταξύ νησιών και ηπειρωτικής χώρας να μεταφράζεται σε εκατοντάδες ευρώ για μια τυπική παραγγελία, την ώρα που οι διεθνείς προβλέψεις για το Brent διαμορφώνουν ένα εύθραυστο περιβάλλον χωρίς καθαρή ανοδική τάση.

Στην αγορά καυσίμων της Πάτρας, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κυμαίνεται μεταξύ 1,07 – 1,13 ευρώ το λίτρο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του σωματείου πρατηριούχων καυσίμων Αλέξη Παπαγιαννόπουλο, δηλαδή κοντά στην τιμή με την οποία ξεκίνησε η διάθεση της σεζόν φέτος και χαμηλότερα από τα υψηλά που είχαν καταγραφεί τον Νοέμβριο, όταν άγγιξε περίπου τα 1,176 ευρώ ανά λίτρο, υποδηλώνοντας μια σχετική σταθεροποίηση ή και μικρή πτώση στον τελευταίο μήνα.

Οι λόγοι για αυτήν τη σχετική σταθερότητα ή ελαφρά πτώση είναι κυρίως οι πιο ήπιες συνθήκες τιμών στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Μάλιστα ο Αλέξης Παπαγιαννόπουλος τόνισε ότι οι παραγγελίες φέτος είναι αυξημένες σε συχνότητα και σε ποσότητα, με τους καταναλωτές να μη διατυπώνουν τόσα παράπονα, όσα τα προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης διαμορφώνεται στα 1,123 ευρώ ανά λίτρο, ωστόσο πίσω από αυτό το νούμερο κρύβονται έντονες γεωγραφικές ανισότητες, καθώς οι νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές καταγράφουν υψηλότερες τιμές και οι ηπειρωτικοί νομοί της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας καταγράφουν χαμηλότερες.

Στην κορυφή της ακρίβειας βρίσκονται οι Κυκλάδες με 1,277 ευρώ ανά λίτρο, τιμή που απέχει περίπου 14% από τον πανελλαδικό μέσο όρο και αποτελεί την υψηλότερη στη χώρα, ενώ ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με 1,205 ευρώ, η Κέρκυρα με 1,196 ευρώ, η Ευρυτανία με 1,188 ευρώ, η Λέσβος με 1,187 ευρώ, το Ρέθυμνο με 1,184 ευρώ, το Λασίθι με 1,173 ευρώ, η Χίος με 1,171 ευρώ και η Κεφαλονιά με 1,167 ευρώ ανά λίτρο. Αντίθετα, στις φθηνότερες περιοχές της χώρας περιλαμβάνονται η Πιερία με 1,074 ευρώ ανά λίτρο, που αποτελεί τη χαμηλότερη τιμή πανελλαδικά, η Πέλλα με 1,088 ευρώ, η Κοζάνη και η Δράμα με 1,090 ευρώ, η Καστοριά με 1,103 ευρώ, η Θεσσαλονίκη με 1,105 ευρώ, καθώς και η Αττική και η Κορινθία με 1,108 ευρώ ανά λίτρο, δηλαδή τιμές έως και 4,4% χαμηλότερες από τον πανελλαδικό μέσο όρο.

