Σταθερό μισθό και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων ανακοίνωσε η Βιολάντα μετά την τραγωδία στα Τρίκαλα

Πακέτο μέτρων οικονομικής και ψυχολογικής στήριξης για τις οικογένειες των πέντε γυναικών που σκοτώθηκαν στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα ανακοίνωσε η διοίκηση της εταιρείας, λίγες ημέρες μετά την τραγωδία που συγκλόνισε τη χώρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εταιρεία δεσμεύεται να καταβάλλει στις οικογένειες σταθερή μηνιαία οικονομική ενίσχυση ισόποση με τον μισθό των εργαζόμενων μέχρι το έτος που θα συμπλήρωναν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Παράλληλα, προβλέπεται μηνιαία οικονομική στήριξη για τα ανήλικα παιδιά των θυμάτων έως την ενηλικίωσή τους, καθώς και άμεση καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έξι μηνιαίους μισθούς για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών των οικογενειών.

Επιπλέον, η εταιρεία ανακοίνωσε τη δημιουργία γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης, με τη συνδρομή εξειδικευμένων ψυχολόγων και παιδοψυχολόγων, τόσο για τις οικογένειες που επλήγησαν όσο και για τους εργαζόμενους της βιομηχανίας.

Οι πέντε γυναίκες – η Έλενα, η Σταυρούλα, η Βασιλική, η Αναστασία και η Αγάπη – έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειές τους και την τοπική κοινωνία. Όπως αναφέρεται, οι περισσότερες είχαν επιλέξει τη νυχτερινή εργασία ώστε να μπορούν να φροντίζουν τις οικογένειές τους κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ εργάζονταν για χρόνια στη συγκεκριμένη μονάδα.

Η εταιρεία τονίζει ότι εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας και ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας και Εργασίας, το 2025 είχαν πραγματοποιηθεί τέσσερις έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας, χωρίς να διαπιστωθούν προβλήματα στις εγκαταστάσεις.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου, λίγο πριν τις 04:00, προκαλώντας εκτεταμένη πυρκαγιά και καταστροφές στο εργοστάσιο. Πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους, ενώ έξι άτομα τραυματίστηκαν. Σώθηκαν όσοι βρίσκονταν εκτός του κτιρίου για διάλειμμα ή κοντά στις εξόδους κινδύνου.

Οι έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι σοροί των θυμάτων μεταφέρονται σε εργαστήρια για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



