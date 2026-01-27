Σταθερό μισθό και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων ανακοίνωσε η Βιολάντα μετά την τραγωδία στα Τρίκαλα

Πακέτο οικονομικής και ψυχολογικής στήριξης για τις οικογένειες των πέντε εργαζόμενων που έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα ανακοίνωσε η εταιρεία Βιολάντα, την ώρα που οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σταθερό μισθό και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων ανακοίνωσε η Βιολάντα μετά την τραγωδία στα Τρίκαλα
27 Ιαν. 2026 12:53
Pelop News

Πακέτο μέτρων οικονομικής και ψυχολογικής στήριξης για τις οικογένειες των πέντε γυναικών που σκοτώθηκαν στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα ανακοίνωσε η διοίκηση της εταιρείας, λίγες ημέρες μετά την τραγωδία που συγκλόνισε τη χώρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εταιρεία δεσμεύεται να καταβάλλει στις οικογένειες σταθερή μηνιαία οικονομική ενίσχυση ισόποση με τον μισθό των εργαζόμενων μέχρι το έτος που θα συμπλήρωναν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Παράλληλα, προβλέπεται μηνιαία οικονομική στήριξη για τα ανήλικα παιδιά των θυμάτων έως την ενηλικίωσή τους, καθώς και άμεση καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έξι μηνιαίους μισθούς για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών των οικογενειών.

Επιπλέον, η εταιρεία ανακοίνωσε τη δημιουργία γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης, με τη συνδρομή εξειδικευμένων ψυχολόγων και παιδοψυχολόγων, τόσο για τις οικογένειες που επλήγησαν όσο και για τους εργαζόμενους της βιομηχανίας.

Οι πέντε γυναίκες – η Έλενα, η Σταυρούλα, η Βασιλική, η Αναστασία και η Αγάπη – έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειές τους και την τοπική κοινωνία. Όπως αναφέρεται, οι περισσότερες είχαν επιλέξει τη νυχτερινή εργασία ώστε να μπορούν να φροντίζουν τις οικογένειές τους κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ εργάζονταν για χρόνια στη συγκεκριμένη μονάδα.

Η εταιρεία τονίζει ότι εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας και ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας και Εργασίας, το 2025 είχαν πραγματοποιηθεί τέσσερις έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας, χωρίς να διαπιστωθούν προβλήματα στις εγκαταστάσεις.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου, λίγο πριν τις 04:00, προκαλώντας εκτεταμένη πυρκαγιά και καταστροφές στο εργοστάσιο. Πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους, ενώ έξι άτομα τραυματίστηκαν. Σώθηκαν όσοι βρίσκονταν εκτός του κτιρίου για διάλειμμα ή κοντά στις εξόδους κινδύνου.

Οι έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι σοροί των θυμάτων μεταφέρονται σε εργαστήρια για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:12 Φυματίωση στις φυλακές Κασσαβέτειας: 2 ενεργά κρούσματα και δεκάδες θετικά τεστ
14:08 Νταλίκα «δίπλωσε» στην Περιφερειακή Θεσσαλονίκης – Χάος στην κυκλοφορία, κλειστό το ρεύμα προς τα δυτικά
14:06 Καρασμάνης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η τεχνική λύση είχε ημερομηνία λήξης – Αν είχαν γίνουν τα σχέδια βόσκησης, δεν θα υπήρχε σκάνδαλο»
14:03 Διαδηλώσεις και πολιτική ένταση στο Sundance: Σταρ του Χόλιγουντ κατά της ICE μετά τους φονικούς πυροβολισμούς στη Μινεσότα
14:00 Δρόμος-παγίδα στα Καμίνια: καθιζήσεις, λακκούβες και ανεξέλεγκτη ταχύτητα στην παλαιά Εθνική Πατρών–Πύργου
13:52 Δίπλα δίπλα τα κηδειόχαρτα: Βουβός πόνος στο τελευταίο αντίο στον 19χρονο Νίκο – Σήμερα η κηδεία της 17χρονης Αγγελικής ΦΩΤΟ
13:45 Εμβολιαστική παρέμβαση για παιδιά Ρομά στα Τσιχλεΐκα: Πρωτοβουλία του Δήμου Ήλιδας για την υγεία και την ένταξη
13:42 Η Κωνσταντοπούλου προαναγγέλλει πρωτοβουλίες για επιτάχυνση πολιτικών εξελίξεων: «Η αντιπολίτευση πρέπει να δράσει»
13:38 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Ο «Μώμος ο Πατρεύς» επιστρέφει στο Πάνθεον με σατιρικό διήμερο από 11 θεατρικές ομάδες απ’ όλη την Ελλάδα
13:34 Μεθυσμένος στρατιωτικός προκάλεσε επεισόδιο σε έλεγχο στη Χίο – Φθορές σε περιπολικό και συλλήψεις
13:30 Στο Μαξίμου ο Φαρμάκης για την ευλογιά προβάτων – Στόχος μηδενικά κρούσματα έως το καλοκαίρι, τι συζητήθηκε
13:20 «ΘέατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα» στην Πλατεία Γεωργίου: Σάτιρα, μουσική και θεατρικά δρώμενα στο κέντρο της Πάτρας
13:06 Μεταξοχώρι Λάρισας: Το ωραιότερο χωριό του Κισσάβου
13:05 «Αχαιών Αγάπης Γεύμα»: Μήνυμα ζωής και προσφοράς από την «Καλλιπάτειρα» στην Πάτρα ΦΩΤΟ
13:00 Πάτρα: «Υπάρχει μέλλον για εμάς στην Ελλάδα;» – Αγωνιώδη ερωτήματα νέων στον Γιάνη Βαρουφάκη
12:58 Νέο σενάριο για την τραγωδία στη Βιολάντα: Διαρροή προπανίου πριν από την έκρηξη
12:54 Να σωθεί και να βρουν λύση στην Παναχαϊκή
12:53 Σταθερό μισθό και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων ανακοίνωσε η Βιολάντα μετά την τραγωδία στα Τρίκαλα
12:51 Χωρίς φιλάθλους το Αρης Πατρών – Παναιγιάλειος!
12:49 Τα Ψηλά Αλώνια έγιναν αρένα παιχνιδιού: Kαρναβαλικές δοκιμασίες με τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ