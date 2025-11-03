Σταθεροποιείται ο χρυσός στα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά

Ο χρυσός παρέμεινε σταθερός κοντά στα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025, παρά ένα αδύναμο ξεκίνημα της συνεδρίασης, λόγω της λήξης μιας μακροχρόνιας φορολογικής ελάφρυνσης για λιανοπωλητές στην Κίνα – μια εξέλιξη που ενδέχεται να πλήξει τη ζήτηση στη μεγαλύτερη παγκόσμια αγορά πολύτιμων μετάλλων.

Οι τιμές των ράβδων χρυσού άμεσης παράδοσης ενισχύθηκαν κατά 0,1%, μετά από αρχική υποχώρηση έως 1% στις πρώτες συναλλαγές, όπως αναφέρουν οι διεθνείς αγορές.

Το Σάββατο, το Πεκίνο ανακοίνωσε την παύση της δυνατότητας ορισμένων λιανοπωλητών να εκπίπτουν τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) κατά την αγορά χρυσού από το Χρηματιστήριο Χρυσού Σαγκάης (SGE) και το Χρηματιστήριο Μελλοντικής Συναλλαγής Σαγκάης (SFE), είτε για άμεση πώληση είτε μετά από επεξεργασία. Η απόφαση αυτή οδηγεί σε πτώση των μετοχών κινεζικών εταιρειών κοσμημάτων.

Προοπτικές του Χρυσού

Ο χρυσός είχε φτάσει σε ιστορικό υψηλό τον Οκτώβριο, υποστηριζόμενος από ισχυρή λιανική ζήτηση, αλλά έκτοτε έχει υποστεί σημαντική διόρθωση. Παρά ταύτα, οι τιμές διατηρούνται άνω των 50% υψηλότερα σε ετήσια βάση. Οι βασικοί παράγοντες που τροφοδότησαν την άνοδο –όπως οι αγορές από κεντρικές τράπεζες και η στροφή σε ασφαλή καταφύγια– προβλέπεται να παραμείνουν ισχυροί.

«Η ζήτηση χρυσού στην Κίνα είχε περιορισμένο ρόλο στην ανοδική πορεία του 2025, αλλά οι φορολογικές αλλαγές στη μεγαλύτερη καταναλωτική αγορά θα δημιουργήσουν αρνητικό κλίμα παγκοσμίως», σχολίασε ο Adrian Ash, διευθυντής έρευνας της BullionVault. «Η εξέλιξη αυτή μπορεί να ευνοήσει επενδυτές που περιμένουν βαθύτερη διόρθωση μετά την πρόσφατη άνοδο», πρόσθεσε.

Οι επιπτώσεις φάνηκαν άμεσα στις κινεζικές μετοχές:

Η Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. έχασε έως 12% στο Χονγκ Κονγκ.

Η Chow Sang Sang Holdings International Ltd. υποχώρησε πάνω από 8%.

Η Laopu Gold Co. κατρακύλησε κατά περισσότερο από 9%.

Σύμφωνα με αναλυτές της Citigroup Inc., συμπεριλαμβανομένης της Tiffany Feng, η αλλαγή «θα πιέσει τον κλάδο να αυξήσει τιμές για να καλύψει το κόστος».

Ο χρυσός spot διαπραγματευόταν στα 4.004,73 δολάρια ανά ουγγιά στις 12:55 μ.μ. ώρα Σιγκαπούρης. Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot παρέμεινε αμετάβλητος. Η πλατίνα κέρδισε έως 1,5%, το ασήμι ενισχύθηκε ελαφρά, ενώ το παλλάδιο έμεινε σταθερό.

