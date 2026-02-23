Σταθεροποιείται ο καιρός: Ήλιος, βοριάδες και άνοδος θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες – Πού θα υπάρξουν λίγες βροχές

Σε πιο σταθερό μοτίβο μπαίνει ο καιρός αυτή την εβδομάδα, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για επικράτηση ηλιοφάνειας και αισθητή υποχώρηση των βροχοπτώσεων σε μεγάλο μέρος της χώρας. Η τάση αυτή αποδίδεται σε πεδίο υψηλής βαρομετρικής πίεσης που επεκτείνεται πάνω από την Ελλάδα, περιορίζοντας την έλευση διαδοχικών κακοκαιριών από την κεντρική και δυτική Ευρώπη.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, από τα μέσα της εβδομάδας και για περίπου έξι έως επτά ημέρες οι περισσότερες περιοχές θα παραμείνουν χωρίς αξιόλογα φαινόμενα, με βοριάδες που θα συμβάλλουν στη μείωση της υγρασίας και στη βελτίωση της διαύγειας της ατμόσφαιρας. Εξαίρεση ενδέχεται να αποτελέσει κυρίως η Βόρεια Κρήτη, όπου δεν αποκλείονται τοπικές, ασθενείς βροχές.

Η Καθαρά Δευτέρα αναμένεται με ήπιες καιρικές συνθήκες, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά και νότια και περιορισμένα φαινόμενα, ενώ οι άνεμοι θα ευνοήσουν τις υπαίθριες δραστηριότητες. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, φτάνοντας περίπου τους 15 βαθμούς στα βόρεια και υψηλότερες τιμές στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας.

Για την Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στα δυτικά και νότια, με αραιές νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα, κατά τόπους πυκνότερες στη Μακεδονία και τη Θράκη όπου δεν αποκλείονται ασθενείς βροχές ή λίγα χιόνια στα ορεινά. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βόρειους, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί στους 15–19 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη αναμένονται τοπικές νεφώσεις κυρίως σε ανατολικά και νότια τμήματα, με ασθενείς βροχές κατά τόπους στο Αιγαίο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Κρήτη και τμήματα της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν βόρειοι, κατά τόπους ενισχυμένοι στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Η τάση βελτίωσης συνεχίζεται την Πέμπτη και την Παρασκευή, με περιορισμένες νεφώσεις και μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών κυρίως στην Κρήτη και σε νοτιότερες περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι στο Αιγαίο και ασθενέστεροι στα δυτικά, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογες μεταβολές.

