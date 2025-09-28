Στέφανος Ντούσκος: «Αυτό το μετάλλιο είναι για την Ελλάδα και όλους τους Έλληνες»

Μιλώντας στην ΕΡΤ αμέσως μετά τον αγώνα του έτσι, ο κορυφαίος Έλληνας κωπηλάτης συγκίνησε για όσα είπε για την Ελλάδα και την ελληνική ψυχή.

28 Σεπ. 2025 11:30
Pelop News

Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα σκιφ της κωπηλασίας στη Σαγκάη, και μετά το τέλος του αγώνα, εμφανώς συγκινημένος, αφιέρωσε τη νίκη του σε όλους του Έλληνες.

Με μία συγκλονιστική κούρσα στη Σανγκάη, ο Στέφανος Ντούσκος αναδείχθηκε παγκόσμιο πρωταθλητής για πρώτη φορά στην καριέρα του και έγραψε ιστορία για την Ελλάδα, έχοντας κατακτήσει πλέον μετάλλιο σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Μιλώντας στην ΕΡΤ αμέσως μετά τον αγώνα του έτσι, ο κορυφαίος Έλληνας κωπηλάτης συγκίνησε για όσα είπε για την Ελλάδα και την ελληνική ψυχή.

Οι δηλώσεις του Ντούσκου
«Το πίστευα, είμαι πολύ κουρασμένος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Θεό που μου έδωσε τη δύναμη και όλους όσοι είναι δίπλα μου και με στηρίζουν. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να φτάσω εδώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ήθελα να κατακτήσω ένα παγκόσμιο μετάλλιο. Δούλεψε η κούρσα ρολόι, πήγαν όλα όπως ήθελα και όταν είδα ότι στα χίλια μέτρα ήμουν κοντά το πίστεψα ακόμη περισσότερο.

Έκανα υπομονή για να έχω δυνάμεις για το τέλος. Τα τελευταία 100 μέτρα ήταν τόσο δύσκολα που έβαλα την ψυχή μου για να κατακτήσω το χρυσό. Αυτό είναι για την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες. Ελπίζω να τους έδωσα λίγη χαρά. Ήταν πραγματικά η κούρσα της ζωής μου, ο καλύτερος χρόνος που έχω κάνει. Μάλλον μου πάει η Άπω Ανατολή. Όσο περνούσα μπροστά ένιωθα ότι πάω για το χρυσό και δεν το άφησα στιγμή.

Ελπίζω να είμαι παράδειγμα για νέα παιδιά, να έρθουν και να γνωρίσουν το άθλημα της κωπηλασίας. Μπορεί να είμαστε μικροί σαν Ελλάδα και άλλοι να νιώθουν τεράστιοι μπροστά μας, αλλά για μας μετρά η ελληνική ψυχή. Αξίζει ο κόπος για τέτοιες στιγμές, είναι κάτι μοναδικό, κάτι συγκλονιστικό.

Προσπαθούμε μέρα με τη μέρα να είμαστε σε καλή κατάσταση, αλλά δεν επαναπαυόμαστε. Έρχεται μια νίκη, αλλά δεν πρέπει να παίρνουν τα μυαλά αέρα. Θέλω στο Λος Άντζελες να είμαι σε καλύτερη μέρα και να διεκδικήσω ένα μετάλλιο. Ευχαριστώ τους πάντες».
