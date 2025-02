Στέφανος Τσιτσιπάς: «Έδωσα το πρώτο μου φιλί στα 21 μου» – Μια διαφορετική συνέντευξη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε στα προημιτελικά του Ρότερνταμ (ATP 500), όπου έδωσε όμως και μία διαφορετική συνέντευξη, μαζί και με τους άλλους συμμετέχοντες στο τουρνουά.

Όλοι κλήθηκαν να απαντήσουν για το πρώτο τους φιλί, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να λέει ότι άργησε και το έκανε σε ηλικία 21 ετών, σε αντίθεση με τον Ματέο Μπερετίνι που είχε πολύ νωρίτερα την αντίστοιχη εμπειρία, μόλις στα 12 του χρόνια.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ρωτήθηκε και για τον πρώτο του χωρισμό, υποστηρίζοντας ότι ήρθε το 2019 και ήταν πολύ δύσκολος για εκείνον, αφού έκανε αρκετούς μήνες για να συνέλθει. Ο Τσιτσιπάς είχε πάντως και μία αστεία απάντηση, αφού μπερδεύτηκε σε μία ερώτηση για… κουλούρι, η οποία αφορούσε το πρώτο του 6-0, ενώ ο ίδιος απάντησε για πραγματικό κουλούρι.

It’s a tournament tradition that @Jan_Kooijman discusses some… interesting topics with our stars every year. 😉

Get ready to hear Alcaraz, Tsitsipas, Berrettini and others tell all about their first kiss and heartbreaks. 💋😏💔 #abnamroopen pic.twitter.com/snvBewfckj

— ABN AMRO Open (@abnamroopen) February 8, 2025