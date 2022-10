Στέφανος Τσιτσιπάς – Η αινιγματική δήλωση πως «Κανείς δεν μένει μαζί σου για πάντα»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατά τη διάρκεια αγώνα για την πρόκρισή του στους «16» του τουρνουά της Βιέννης, φάνηκε να έχει στιγμές έντασης με τον πατέρα του, στον οποίο είπε χαρακτηριστικά «είσαι μαλ…» και στη συνέχεια «φύγε». Λίγο αργότερα και μέσω social media έκανε μία αρκούντως αινιγματική ανάρτηση που κίνησε υποψίες.

No one stays with you permanently. Learn to survive alone.

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) October 27, 2022