Στέφανος Τσιτσιπάς: Η ανακοίνωση του δικηγόρου για την παράβαση στην Αττική Οδό – «Ηταν ο πατέρας»

Ανακοίνωση του δικηγόρου του Έλληνα τενίστα – Οδηγός του οχήματος ήταν ο πατέρας του, Απόστολος Τσιτσιπάς

14 Δεκ. 2025 11:56
Pelop News

Τη θέση της πλευράς του Στέφανου Τσιτσιπά σχετικά με την τροχονομική παράβαση που καταγράφηκε στα τέλη Νοεμβρίου από τις νέες «έξυπνες κάμερες» στην Αττική Οδό έδωσε με επίσημη ανακοίνωση ο δικηγόρος του Έλληνα τενίστα.

Υπενθυμίζεται ότι η Lotus ιδιοκτησίας Στέφανου Τσιτσιπά εντοπίστηκε να κινείται με ταχύτητα 210 χλμ./ώρα, γεγονός που προκάλεσε εκτεταμένη δημοσιότητα. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, ο νομικός εκπρόσωπος του αθλητή διευκρινίζει ότι οδηγός του οχήματος δεν ήταν ο ίδιος ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αλλά ο πατέρας του, Απόστολος Τσιτσιπάς.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «ουδέποτε ο Στέφανος Τσιτσιπάς υπήρξε οδηγός του εν λόγω οχήματος», παρά το γεγονός ότι είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης του. Την επίμαχη ημέρα, το όχημα είχε παραχωρηθεί στον πατέρα του, ο οποίος και αποδέχθηκε πλήρως την ευθύνη για την παράβαση.

Παράλληλα, ο δικηγόρος επισημαίνει ότι «ουδέποτε ζητήθηκε από τον Στέφανο Τσιτσιπά να επιδείξει άδεια ικανότητας οδήγησης», την οποία, όπως υπογραμμίζεται, κατέχει νόμιμα. Μόλις έλαβε γνώση της βεβαίωσης της παράβασης, προχώρησε εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τη γνωστοποίηση του πραγματικού οδηγού στις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Απόστολος Τσιτσιπάς προσήλθε άμεσα ενώπιον των αρμόδιων αρχών, αποδέχθηκε την ευθύνη που του αναλογεί και προσκόμισε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, τα οποία –όπως αναφέρεται– αποδεικνύουν με σαφήνεια ότι εκείνος οδηγούσε το όχημα τη συγκεκριμένη ημέρα.

Σε αυστηρό τόνο, ο νομικός εκπρόσωπος του Έλληνα τενίστα κάνει λόγο για «αναπαραγωγή ψευδών ειδήσεων και σχολίων» και καλεί όσους προέβησαν σε ανακριβείς ή συκοφαντικές αναφορές να ανακαλέσουν, προκειμένου να μη συνεχιστεί –όπως σημειώνεται– η αδικαιολόγητη προσβολή της προσωπικότητας και της φήμης του Στέφανου Τσιτσιπά.

