Στέφανος Τζίμας: Επιβεβαιώθηκε η ατυχία – Ρήξη πρόσθιου χιαστού και τέλος η σεζόν

Ο Έλληνας επιθετικός στάθηκε πολύ άτυχος καθώς στο ματς της Μπράιτον κόντρα στην Άστον Βίλα υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού, με συνέπεια να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

11 Δεκ. 2025 22:51
Η πρώτη του χρονιά στην Premier League δεν ήταν όπως αναμενόταν για τον Στέφανο Τζίμα.

Ο Έλληνας επιθετικός στάθηκε πολύ άτυχος καθώς στο ματς της Μπράιτον κόντρα στην Άστον Βίλα υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού, με συνέπεια να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο τραυματισμός αυτός, δυστυχώς, ήρθε τη χειρότερη δυνατή στιγμή για τον 19χρονο αθλητή.

Στο ματς κόντρα στην Άστον Βίλα ξεκίνησε για πρώτη φορά με τη φανέλα βασικού, γεγονός που έκανε ξεκάθαρο πως ο νεαρός είχε ξεκινήσει να εδραιώνεται στην πρώτη ενδεκάδα των «γλάρων».

Μέχρι αυτή τη στιγμή, ο Στέφανος Τζίμας μετρούσε δώδεκα συμμετοχές και τρία γκολ με τη Μπράιτον, έχοντας πετύχει κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ το πρώτο του γκολ στην Premier League.

