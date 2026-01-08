Στεγαστικά δάνεια: Η Ελλάδα στην πεντάδα των φθηνότερων χωρών της ευρωζώνης

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην πέμπτη θέση μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης με τα χαμηλότερα επιτόκια στεγαστικών δανείων (σταθερά έως 5 ετών) τον Νοέμβριο 2025, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Το μέσο επιτόκιο στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 3,04%, σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης που ανήλθε στο 3,35%. Η κατάταξη αυτή αποτελεί βελτίωση σε σχέση με τις αρχές του 2025, όταν η χώρα βρισκόταν στην ένατη θέση με μέσο επιτόκιο 3,44% (έναντι 3,49% στην ευρωζώνη). Από τον Οκτώβριο 2023, αμέσως μετά την τελευταία αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ (όταν το επιτόκιο ήταν 4,04%), η μείωση φτάνει τη μία ποσοστιαία μονάδα.

Παράλληλα, τον Νοέμβριο 2025 καταγράφηκε για πρώτη φορά μετά τον Οκτώβριο 2010 θετική πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά δάνεια. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), η δωδεκάμηνη μεταβολή των υπολοίπων στεγαστικών δανείων ανήλθε στο +0,4%, σηματοδοτώντας το κλείσιμο μιας μακράς περιόδου αρνητικής επέκτασης που ξεκίνησε από τη βαθιά οικονομική κρίση.

Πεντάδα φθηνότερων χωρών ευρωζώνης (Νοέμβριος 2025)

Μάλτα: 1,79% Πορτογαλία: 2,73% Κροατία: 2,75% Κύπρος: 2,85% Ελλάδα: 3,04%

Πεντάδα ακριβότερων χωρών ευρωζώνης (Νοέμβριος 2025)

Λετονία: 8,68% Εσθονία: 7,04% Λιθουανία: 4,74% Ολλανδία: 3,70% Γερμανία & Βέλγιο: 3,56%

Στις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης, τα επιτόκια κυμαίνονται από 3,13% (Φινλανδία) έως 3,46% (Ιρλανδία), με την Ισπανία στο 3,18%, τη Γαλλία στο 3,22% και την Ιταλία στο 3,29%.

