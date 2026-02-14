Στεγαστική κρίση στην ΕΕ: Σχέδιο για περισσότερες κατοικίες, χαμηλότερα ενοίκια και νέες επενδύσεις

Τη λήψη νέων μέτρων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο τη δημιουργία περισσότερων προσιτών κατοικιών, τη στήριξη των νοικοκυριών και την ενίσχυση των επενδύσεων στον κατασκευαστικό τομέα.

Η Ειδική Επιτροπή για τη Στεγαστική Κρίση ενέκρινε πρόσφατα τις τελικές συστάσεις της, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της κοινωνικής κατοικίας, στη βελτίωση των χρηματοδοτικών εργαλείων και στην ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών δόμησης. Όπως επισημαίνεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να αυξήσει σημαντικά την προσφορά κατοικιών, σε ένα περιβάλλον υψηλού κόστους κατασκευής και έλλειψης εργατικού δυναμικού.

Στις προτάσεις περιλαμβάνονται φορολογικά κίνητρα για νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, διευκολύνσεις για αγορά πρώτης κατοικίας και μέτρα για πιο προσιτές μακροχρόνιες μισθώσεις. Παράλληλα, εξετάζεται καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, ακόμη και μέσω ανακατανομής πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε να ενισχυθούν έργα κοινωνικής και οικονομικά προσιτής κατοικίας.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Επιτροπής, Ιρένε Τινιάλι, προωθείται η δημιουργία επενδυτικής πλατφόρμας που θα κινητοποιήσει δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια για την ανάπτυξη στεγαστικών έργων, ενώ στόχος είναι και η απλοποίηση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων κατασκευής, με αξιοποίηση νέων τεχνικών — όπως η προκατασκευή τμημάτων εκτός εργοταξίου — που μπορούν να μειώσουν κόστος και χρόνο υλοποίησης.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, επισημαίνεται ότι η προσφορά κατοικιών υπολείπεται της ζήτησης, ενώ η αύξηση τιμών και ενοικίων τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με την περιορισμένη κοινωνική κατοικία, εντείνει τις πιέσεις. Παράλληλα, το υψηλό κόστος στέγασης επηρεάζει και την οικονομική ανταγωνιστικότητα, καθώς σε ορισμένες περιοχές δυσχεραίνεται η προσέλκυση εργαζομένων.

Τέλος, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο συζητείται και η ενεργειακή αναβάθμιση του παλαιού κτιριακού αποθέματος, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και τη συγκράτηση του κόστους στέγασης, μέσω προγραμμάτων ανακαίνισης που θα συνδυάζουν ενεργειακά και κοινωνικά κριτήρια.

